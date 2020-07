Kaiser-Urenkelin Eleonore Habsburg hat geheiratet

Wien. Eleonore (Jelena Maria del Pilar Christina Iona) Habsburg und Jérôme d’Ambrosio haben sich heute auf dem Standesamt in Monaco das Ja-Wort gegeben. Die Feier fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Die am 28. Februar 1994 in Salzburg (Österreich) geborene Tochter von Karl von Habsburg und Francesca Thyssen-Bornemisza, und der am 27. Dezember 1985 in Etterbeck (Belgien) Jérôme d’Ambrosio hatten ihre Hochzeit eigentlich ganz anders geplant. Es sollte eine große, kirchliche Zeremonie werden. Das Coronavirus und die damit verbundenen gesetzlichen Einschränkungen haben das aber unmöglich gemacht. Die kirchliche Trauung in einem größeren Kreis soll nun nachgeholt werden, sobald die Pandemie-Beschränkungen wieder aufgehoben sind, wie das Brautpaar in einer Aussendung schreibt.

© Luc Castel

Trauzeugen waren jeweils die Schwestern. Für Eleonore von Habsburg ihre Schwester Gloria, für Jérôme d’Ambrosio seine Schwester Olivia. Der standesamtlichen Trauung wohnten die engsten Familienmitglieder (Großmütter, Eltern und Geschwister) bei. Anschließend traf man sich in einem etwas vergrößerten Kreis und unter Einhaltung aller gegebenen Covid-Regeln zum Lunch.

Kennengelernt haben sich die Schmuck-Designerin und der Rennfahrer (Formel E) übrigens im Flugzeug, vor drei Jahren, auf dem Weg von London nach Nizza.