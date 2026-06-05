Die geheime Pilates-Übung für einen definierten Bauch

Vergessen Sie klassische Sit-ups: Eine oft unterschätzte Pilates-Übung trainiert gleich mehrere Bauchmuskeln gleichzeitig und sorgt für ordentlich Spannung in der Körpermitte.

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Wer von einem flachen, definierten Bauch träumt, denkt meist sofort an Sit-ups, Planks oder endlose Crunches. Doch ausgerechnet eine der effektivsten Übungen wird oft übersehen. Dabei kommt sie direkt aus dem Pilates und hat es in sich.

Die Diamant-Crunches

Für die Übung legen Sie sich auf den Rücken. Die Fußsohlen berühren sich, während die Knie nach außen fallen. Ihre Beine bilden dadurch eine Art Diamant-Form. Anschließend heben Sie die Beine leicht vom Boden an. Jetzt kommt der eigentliche Trick: Führen Sie Ihre Arme zwischen den Beinen durch die entstandene Öffnung und rollen Sie den Oberkörper kontrolliert nach oben. Danach langsam wieder absenken und wiederholen. Klingt einfach, brennt aber überraschend schnell.

Warum die Übung so effektiv ist

© Getty Images

Der große Vorteil liegt darin, dass gleich mehrere Bereiche der Körpermitte gleichzeitig arbeiten müssen. Trainiert wird vor allem der gerade Bauchmuskel (Rectus Abdominis), also jener Muskel, der für den klassischen Sixpack-Look verantwortlich ist. Zusätzlich werden aber auch die tieferliegenden Bauchmuskeln aktiviert, die für Stabilität sorgen und dabei helfen können, die Körpermitte straffer wirken zu lassen. Weil die Beine während der Übung angehoben bleiben, muss der Bauch dauerhaft Spannung halten. Genau das macht die Bewegung deutlich intensiver als viele klassische Crunch-Varianten.

Weniger Schwung, mehr Muskelarbeit

Ein weiterer Grund, warum Pilates-Übungen oft so effektiv sind: Sie setzen auf Kontrolle statt Schwung. Während bei klassischen Sit-ups häufig Hüftbeuger und Rücken mithelfen, liegt der Fokus bei den Diamant-Crunches viel stärker auf der Bauchmuskulatur. Das sorgt für eine gezieltere Belastung und ein intensiveres Muskelgefühl.

So oft sollten Sie die Übung machen

Für Einsteiger reichen zunächst 2 bis 3 Sätze mit jeweils 10 bis 15 Wiederholungen. Wichtig ist dabei, die Bewegung langsam und kontrolliert auszuführen. Qualität schlägt hier eindeutig Quantität.

Die Diamant-Crunches gehören zu den unterschätztesten Bauchübungen überhaupt. Sie trainieren nicht nur den geraden Bauchmuskel, sondern fordern die gesamte Körpermitte und sorgen für ordentlich Spannung im Core. Wer seinem Bauchtraining neuen Schwung verleihen möchte, sollte dieser Pilates-Übung definitiv eine Chance geben.