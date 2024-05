Gleich drei Erdbeben im Bezirk Neunkirchen

In der Nacht auf Montag bebte die Erde in Niederösterreich.

Drei leichte Erdbeben haben sich in der Nacht auf Montag bei Semmering (Bezirk Neunkirchen) ereignet. Die Magnituden am Sonntag um 22.33 Uhr, 22.44 Uhr und 23.10 Uhr betrugen 1,6 sowie 2,0 und 1,8, teilte der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) mit. Die Erschütterungen wurden im Umkreis von rund zehn Kilometern schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten. "Es handelte sich um Nachbeben zum kräftigen Ereignis vom 1. Februar 2024", hieß es.