Diese Sportart lässt Sie bis zu 10 Jahre länger leben

Wir alle wissen: Wer sich bewegt, bleibt fit. Aber wussten Sie, dass eine ganz bestimmte Sportart wie ein Jungbrunnen wirkt? Eine verblüffende Langzeitstudie zeigt nun, welcher Sport uns fast ein ganzes Jahrzehnt (!) länger leben lässt.

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Dass Sport unser Immunsystem boostet, die Psyche stärkt und unseren Körper strafft, ist kein Geheimnis. Doch Wissenschaftler wollten es genauer wissen: Gibt es bestimmte Sportarten, die uns nicht nur gesünder, sondern auch messbar älter werden lassen? Die Antwort ist ein klares Ja!

So lief die Studie ab

In einer beeindruckenden Langzeitstudie (Copenhagen City Heart Study) haben Forscher über 8.500 gesunde Erwachsene über einen Zeitraum von 25 Jahren begleitet. Sie nahmen die sportlichen Aktivitäten und die Lebensweise der Probanden genau unter die Lupe. Das wenig überraschende Ergebnis: Wer kaum Sport treibt, stirbt im Durchschnitt früher. Doch einige Sportarten erwiesen sich als echte Lebensverlängerer. Welche Disziplinen dabei die Nase vorn haben, dürfte viele überraschen.

Mit diesem Sport gewinnen Sie fast 10 Jahre

Joggen? Krafttraining? Schwimmen? Alles gesund, aber der wahre Lebensverlängerer ist ein anderer: Es ist Tennis.

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Wer regelmäßig zum Schläger greift, kann seine Lebensdauer laut der Studie im Durchschnitt um unglaubliche 9,7 Jahre steigern. Tennis entpuppt sich als absolute Wunderwaffe für unsere Gesundheit. Es ist ein hochintensives Herz-Kreislauf-Training, schärft das Reaktionsvermögen und trainiert die Koordination bis in die Fingerspitzen. Doch das ist noch gar nicht der eigentliche Grund für den lebensverlängernden Effekt...

Teamsportarten sind besonders effektiv

Auffallend bei der Studie war: Die Sportarten, die das Leben am meisten verlängerten, waren fast ausnahmslos Teamsportarten oder Partnerspiele.

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Der renommierte Mediziner Dr. James O’Keefe bringt das Phänomen auf den Punkt: "Für das mentale und physische Wohlbefinden und die Lebensdauer ist unser soziales Netzwerk die wahrscheinlich einzig entscheidende Komponente für ein langes, glückliches Leben."

Einfach ausgedrückt: Die Kombination aus körperlicher Verausgabung und sozialer Interaktion ist das Geheimnis für ein langes Leben. Wer nach einem spannenden Match mit dem Spielpartner abklatscht, gemeinsam lacht oder sich bei einem Kaltgetränk danach austauscht, fühlt sich deutlich entspannter und zufriedener als nach einem einsamen Workout im Fitnessstudio. Das Stresslevel sinkt, die Glückshormone schießen in die Höhe.