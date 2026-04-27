Sommerbody: Cardio oder Krafttraining - was bringt Sie schneller ans Ziel?

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Frage: Wie kommt man möglichst schnell in Form? Viele setzen dabei entweder auf stundenlanges Joggen oder verbringen ihre Zeit im Gym an den Gewichten. Aber was ist nun wirklich effektiver?

Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an und vor allem darauf, wie Sie beides kombinieren.

Cardio: Der schnelle Kalorienverbrauch

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Cardio-Training wie Laufen oder Radfahren ist unschlagbar, wenn es darum geht, in kurzer Zeit viele Kalorien zu verbrennen. Wer schnell ein paar Kilos verlieren möchte, kommt daran kaum vorbei. Gleichzeitig verbessert es die Ausdauer und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Der Nachteil: Der Effekt ist meist eher kurzfristig. Sobald das Training vorbei ist, sinkt auch der Kalorienverbrauch wieder. Cardio bringt Sie also schnell ins Schwitzen, sorgt aber nicht automatisch für den definierten Look, den viele mit einem „Sommerbody“ verbinden.

Krafttraining: Der Schlüssel zur Form

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Ganz anders sieht es beim Krafttraining aus. Hier geht es weniger um den schnellen Kalorienverbrauch, sondern um langfristige Veränderung. Muskeln formen den Körper, sorgen für straffere Konturen und geben dem Ganzen Struktur. Ein großer Vorteil: Mehr Muskeln erhöhen den Grundumsatz. Das bedeutet, Ihr Körper verbrennt auch im Ruhezustand mehr Kalorien. Zusätzlich kommt der sogenannte Nachbrenneffekt ins Spiel, nach dem Training arbeitet der Körper weiter und verbrennt zusätzliche Energie.

Die beste Strategie: Kombinieren

Die Unterschiede lassen sich schnell zusammenfassen:

Cardio verbrennt schnell viele Kalorien und unterstützt beim Abnehmen

Krafttraining formt den Körper und steigert langfristig den Kalorienverbrauch

Wer wirklich sichtbare Ergebnisse möchte, sollte sich nicht für eine Trainingsform entscheiden. Die effektivste Methode ist ganz klar die Kombination: Cardio hilft dabei, Körperfett zu reduzieren, während Krafttraining dafür sorgt, dass der Körper straffer und definierter aussieht. Genau dieses Zusammenspiel bringt die schnellsten und sichtbarsten Veränderungen.