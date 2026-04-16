Statt Pilates: Dieses neue Trend-Workout ist viel effektiver

Pilates ist das unangefochtene Trend-Workout der Stunde, eigentlich. Doch es hat sich eine Methode etabliert, die ähnlich aussieht, aber noch viel effektiver ist: Lagree.

Entwickelt von Sébastien Lagree, startete die Methode als Geheimtipp im direkten Umfeld der Hollywood-Elite. Doch was als Workout für die Reichen und Schönen begann, ist heute ein riesiger Trendsport. Warum so viele Stars darauf schwören und wie effektiv das Training wirklich ist, erfahren Sie hier.

Lagree: Das steckt hinter dem Trend

Auf den ersten Blick wird Lagree oft mit Reformer-Pilates verwechselt, doch das ist ein Fehler, den Ihre Muskeln schnell spüren werden. Lagree ist ein High-Intensity-Training mit Low-Impact-Ansatz.

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Obwohl beide Workouts auf federbasierten Geräten stattfinden, verfolgt Lagree einen deutlich intensiveren Ansatz. Während Pilates den Fokus oft auf Flexibilität und Rehabilitation legt, ist Lagree eine Hochleistungs-Methode, die auf maximale Muskelerschöpfung abzielt, ohne jedoch dabei die Gelenke zu belasten.

Schnellere Resultate

Wer Lagree ausprobiert, merkt innerhalb weniger Minuten, warum dieses Workout so beliebt ist. Anders als bei klassischen Cardio-Kursen geht es hier nicht um Tempo. Die Bewegungen werden extrem langsam und kontrolliert in sehr kleinen Bewegungsradien ausgeführt. So kann ein einziger Lunge auch 10 bis 20 Sekunden dauern. Die Muskeln arbeiten pausenlos gegen den Widerstand, während das Gerät zusätzlich für Instabilität sorgt, Sie müssen also permanent die Balance halten.

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Die Wechsel zwischen den Übungen sind blitzschnell. Das Ergebnis? Ein brennendes Muskel-Gefühl, schweißtreibende Core-Arbeit und ein Hochintensitätsreiz, der Kraft, Muskelausdauer und Körperkontrolle auf ein völlig neues Level hebt.

Stars setzen auf Lagree

Neben den schnellen, sichtbaren Ergebnissen gibt es noch einen weiteren Grund für den Hype: Lagree sieht einfach cool aus. Der Reiz für viele Promis liegt in der Kombination aus hartem Training und perfekter Inszenierung. Die Bewegungen auf dem Megaformer wirken kontrolliert, elegant und zugleich extrem anstrengend, genau das macht Lagree zum perfekten Content für Social Media.

Der Hype in Österreich: Hier können Sie Lagree testen

Der Trend ist längst in Österreich angekommen und bringt Fitness-Fans hierzulande zum Schwitzen. In Wien wird Lagree bereits in diesen stylischen Studios angeboten:

Crush – Liechtensteinstraße 38, 1090 Wien

Shaped by iB – Taborstraße 21a, 1020 Wien

Movehaus Vienna – Coming Soon

Wenn Sie nach einem Workout suchen, das Sie an Ihre Grenzen bringt, Ihre Mitte stählt und Sie innerhalb kürzester Zeit sichtbare Resultate erzielen lässt, dann ist Lagree die Antwort. Es ist effektiver als Pilates, anstrengender als klassisches Krafttraining und macht dank der spektakulären Megaformer-Moves auch auf Social Media eine verdammt gute Figur.