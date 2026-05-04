Reality-TV-Star Rocco Stark mit Geständnis: "Seit einem Jahr keinen Sex"

Die intime Beichte des Ochsenknecht-Sohns sorgt für Schlagzeilen. In einem Interview verrät er, was ihn zur Enthaltsamkeit bewegte und wie er damit umgeht.

Einst wirbelte er als Finalist durch das RTL-Dschungelcamp, sorgte mit Kim Gloss (33) für das erste „Urwald-Baby“ der TV-Geschichte und war aus Formaten wie „Kampf der Reality-Stars“ oder der Soap „Hand aufs Herz“ kaum wegzudenken. Doch um Rocco Stark (39), den Spross von Schauspiel-Legende Uwe Ochsenknecht (70, „Männer“), ist es in den letzten fünf Jahren merklich ruhig geworden. Der Wahl-Münchner ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und verdingt sich wieder dort, wo alles begann: als fixer Bestandteil der Belegschaft in der Nobel-Diskothek „089-Bar“.

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Beim Interview mit BILD überraschte der einstige Society-Stammgast nun mit einem intimen Geständnis, das man in der Welt der Schönen und Reichen selten hört: „Ich habe seit einem Jahr keinen Sex“, offenbart Rocco. Eine derartige Phase der Enthaltsamkeit ist für ihn kein Neuland; bereits 2019 legte er eine sexuelle Pause ein, damals noch in der Hoffnung, seine Ex-Frau Nathalie zurückzugewinnen.

Kognitive Höchstleistungen statt schneller Gspusis

Diesmal stecken jedoch philosophischere Gründe hinter der Abstinenz. Stark befindet sich auf einer Reise zu seinem inneren Ich. Er erklärt: „Es dient meinen kognitiven Fähigkeiten. Ich will Zusammenhänge verstehen und wissen, warum alles so ist, wie es ist. Hier ist noch kein Platz für eine Frau zusätzlich.“ Der 39-Jährige erteilt der modernen Unverbindlichkeit eine klare Absage. „Außerdem will ich, wenn ich wieder jemanden kennenlerne, dass es etwas Besonderes ist. Es geht mir nicht darum, einfach nur Sex zu haben. Ich will nichts Unverbindliches. Ich will eine echte, tiefe Verbindung – nicht nur oberflächlichen Spaß wie heute üblich.“





Und wie müsste die Dame beschaffen sein, die sein Herz – und sein Schlafzimmer – wieder erobert? „Sie muss Herz und Verstand haben. Und vielleicht auch ein bisschen süß sein“, verrät er mit einem Schmunzeln.

Nüchternheit im Nachtleben

Die Disziplin des Ochsenknecht-Sohnes macht jedoch nicht beim Liebesleben halt. Trotz seines Jobs an der Schank rührt er seit 15 Monaten keinen Tropfen Alkohol an. „Auch diese Nüchternheit und Klarheit möchte ich irgendwann mit der richtigen Frau teilen“, so Stark. Das Blitzlichtgewitter und die roten Teppiche vermisst er indes kaum, auch wenn er eine Rückkehr vor die Kamera nicht gänzlich ausschließt: „Ich liebe Reality-Formate und Schauspiel. Wenn die Zeit gekommen ist und das richtige Angebot kommt, dann werde ich auch wieder drehen. Falls nicht, ist es für mich auch okay.“

Sein wahres Glück findet er derzeit zwischen Plattentellern und Zapfhähnen. „Ich weiß, was meine Bestimmung ist. Schon früher bin ich nach jedem Dreh direkt in die 089-Bar zum Arbeiten gegangen. Das ist meine Familie. Seit der Schauspielschule mache ich das so. Ich liebe die Menschen dort, die Musik und die gute Stimmung.“