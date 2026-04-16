Die beliebte Ärztin wurde plötzlich selber zur Patientin.

Eine beliebte TV-Persönlichkeit musste nun selbst einstecken: Im vergangenen Herbst wurde „Dr. Pimple Popper“ plötzlich selbst zur Patientin.

Plötzliche Probleme

Dr. Sandra Lee, die aus Reality-TV-Sendungen bekannte Dermatologin und Chirurgin, die dafür bekannt ist, vor laufender Kamera ekelerregende Hautprobleme zu behandeln, hatte eine Woche vor Thanksgiving 2025 gesundheitliche Probleme, als sie in ihrer Praxis in Upland neue Folgen ihrer Sendung aufnahm.

Hitzewallung

„Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem stark und fühlte mich nicht wie ich selbst“, erzählte sie People in einem jüngst veröffentlichten Interview. Sie sagte, sie habe die Dreharbeiten beendet und sei dann zum nahegelegenen Haus ihrer Eltern gefahren, wo sie an diesem Abend stechende Schmerzen in einem Bein verspürte und später mitten in der Nacht Schwierigkeiten hatte, eine Treppe hinunterzugehen.

Schockdiagnose

Als sie am nächsten Tag aufwachte, sagte sie, habe ihre linke Körperhälfte nicht richtig funktioniert und sie habe Schwierigkeiten gehabt, deutlich zu sprechen.

Ihr Vater, ein Arzt – ebenfalls Dermatologe –, riet ihr, sich in die Notaufnahme zu begeben, wo eine MRT-Untersuchung Anzeichen für einen ischämischen Schlaganfall ergab, bei dem ein das Gehirn versorgendes Blutgefäß verstopft ist. Die Diagnose war ein Schock.

„Als Ärztin konnte ich nicht leugnen, dass ich undeutlich sprach und auf einer Seite Schwäche verspürte“, sagte sie, „aber ich dachte mir: ‚Das ist doch nur ein Traum, oder?‘“

Die 55-jährige Lee sagte, dass unkontrollierte Cholesterinwerte und Bluthochdruck wahrscheinlich zum Schlaganfall beigetragen hätten, ebenso wie der Stress, ihre Praxis im wirklichen Leben mit den Anforderungen von „Dr. Pimple Popper“ in Einklang zu bringen. Im Januar kehrte sie zur Produktion zurück, sagte sie, obwohl sie mehr als nur ein bisschen verunsichert war.

Kontrollverlust

„Ich mag es nicht, dass ich keine vollständige Kontrolle über meine linke Hand habe oder dass mein Griff nicht mehr so fest ist. Wenn ich das Gefühl habe, nicht in Bestform zu sein – das ist sehr beängstigend“, sagte Lee.

Medizin

Die Fernsehärztin nimmt derzeit Blutverdünner ein und macht weiterhin Physiotherapie, nachdem sie nach ihrem Schlaganfall zwei Monate lang Physiotherapie und Ergotherapie absolviert hatte. Lee musste sicherstellen, dass unter anderem ihre linke Hand wieder funktionsfähig war und dass sich ihr Gleichgewichtssinn und ihre Bewegungsfähigkeit wieder erholten.