Aladdin-Sänger plötzlich gestorben

Große Trauer um Peabo Bryson: Der US-amerikanische Soulsänger, der mit seinen legendären Disney-Duetten weltberühmt wurde, ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender CNN und der britische Sender BBC aus einer offiziellen Mitteilung der Familie zitierten, verstarb der Musiker im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend. Er ging laut Angaben der Angehörigen "umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten".

Folgen eines schweren Schlaganfalls

Die New York Times berichtete unter Berufung auf die Familie, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus den Folgen eines Schlaganfalls erlag. Bereits am vergangenen Sonntag hatten das Branchenblatt Variety und das US-Promiportal People vermeldet, dass der Sänger einen medizinischen Notfall erlitten hatte und stationär behandelt werden musste. Die Ärzte konnten sein Leben letztendlich nicht mehr retten.

Die berühmte "Stimme der Liebe"

Bryson erlangte in seiner jahrzehntelangen Karriere vor allem durch seine Zusammenarbeit mit hochkarätigen Musikerinnen weltweite Berühmtheit. Seine gefühlvollen Balladen, die regelmäßig die Charts stürmten, brachten ihm in den Medien den liebevollen Spitznamen "Stimme der Liebe" (Voice of Love) ein.

Seine größten Meilensteine

Der erste Disney-Hit: Für den weltbekannten Titelsong des Walt-Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest" gewann er an der Seite von Céline Dion einen der begehrten Grammy-Awards.

Der Nummer-Eins-Erfolg: Mit dem Lied "A Whole New World" aus dem Soundtrack des Disney-Films "Aladdin" feierte er gigantische Erfolge und stieß sogar Poplegende Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

Bryson mit Celine Dion © Jacques Bourguet

Céline Dion widmet Abschiedsworte

Sängerin Céline Dion zeigte sich zutiefst betroffen vom plötzlichen Tod ihres einstigen Duettpartners. In einer hochemotionalen Instagram-Story teilte sie ein altes Foto der beiden und verabschiedete sich mit bewegenden Zeilen von ihrem langjährigen Wegbegleiter.

Pop-Ikone trauert im Netz

"Ich bin untröstlich zu hören, dass wir Peabo Bryson heute verloren haben. Er sorgte dafür, dass ich mich absolut wohlfühlte, als ich gerade erst lernte, auf Englisch zu singen. Zudem betonte die Kanadierin, wie wunderbar und außergewöhnlich großzügig Bryson gewesen sei, als sie das gemeinsame Lied zu "Die Schöne und das Biest" Anfang der 1990er-Jahre im Tonstudio aufnahmen.