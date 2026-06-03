Das sind die schlechtesten Airlines Europas 2026

Koffer gepackt, Flug gestrichen, Frust pur. Wer bei Verspätungen auf schnelle Entschädigung hofft, wird oft bitter enttäuscht. Das Flightright-Ranking 2026 zeigt: Große Namen stürzen im Ranking ab, während Austrian Airlines überraschend die Spitze erobert.

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Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist riesig und plötzlich leuchtet auf der Flughafen-Anzeigetafel das gefürchtete Wort "Verspätet" oder gar "Annulliert" auf. Wer in solchen Momenten auf schnelle Hilfe oder eine faire Entschädigung hofft, wird bei vielen Fluggesellschaften bitter enttäuscht.

Für das aktuelle Ranking hat Flightright die 20 größten europäischen Fluggesellschaften analysiert. Bewertet wurde dabei, worauf es im Notfall wirklich ankommt: Zuverlässigkeit (Verspätungen und Stornierungen), das Zahlungsverhalten bei Entschädigungen sowie die allgemeine Kundenzufriedenheit.

Das sind die schlechtesten Airlines Europas

Besonders bitter wird es, wenn aus dem Flug-Chaos ein endloser Kampf ums eigene Geld wird. Genau hier versagen viele Airlines auf ganzer Linie.

Den traurigen Titel der schlechtesten Airline Europas sichert sich mit deutlichem Abstand Aer Lingus. Die irische Fluggesellschaft stürzt mit mickrigen 1,79 von fünf möglichen Sternen auf den letzten Platz ab. Das Hauptproblem? Das Zahlungsverhalten. Wenn Flüge ausfallen, lässt die Airline ihre Kunden oft im Stich, in dieser Kategorie kassiert Aer Lingus lediglich einen einzigen Stern. Wer hier Geld fordert, braucht starke Nerven.

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Kaum besser ergeht es Passagieren bei den spanischen Fluglinien. Auf dem vorletzten Platz landet Air Europa (1,93 Sterne). Die Airline patzt bei den Rückzahlungen und kassiert beim Zahlungsverhalten ebenfalls die schlechtestmögliche Note. Den drittletzten Platz belegt der Low-Cost-Riese Vueling (2,06 Sterne). Zwar fliegen die Spanier vergleichsweise zuverlässig, doch wer auf guten Kundenservice oder gar Entschädigungszahlungen pocht, muss bei Vueling Geduld mitbringen.

Die 10 schlechtesten Airlines 2026 im Überblick

Aer Lingus (1,79 Sterne) Air Europa (1,93 Sterne) Vueling (2,06 Sterne) KLM (2,13 Sterne) Ryanair (2,19 Sterne) Wizz Air (2,23 Sterne) Easyjet (2,27 Sterne) Lufthansa (2,33 Sterne) SAS (2,35 Sterne) Pegasus (2,36 Sterne)

Austrian Airlines ist Europas Nummer 1

Österreich hat Grund zur Freude: Wer sich Ärger ersparen und seinen Urlaub entspannt beginnen will, steigt am besten in eine Maschine der Austrian Airlines.

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Die heimische Fluglinie deklassiert die Konkurrenz und kürt sich mit einer beeindruckenden Bestnote von 3,04 Sternen zur besten Fluggesellschaft Europas 2026! Die AUA glänzt in der Bewertung nicht nur mit einer hohen Zuverlässigkeit am Drehkreuz Wien, sondern holt auch bei der Kundenzufriedenheit eine absolute Top-Wertung von 3,12 Punkten.

Den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen sichert sich die deutsche Eurowings (2,81 Sterne), die sich als solider und verlässlicher Partner auf der Kurz- und Mittelstrecke beweist. Bronze geht an Air Baltic (2,76 Sterne). Der günstigste Preis nützt am Ende wenig, wenn man am Flughafen strandet und seinem Geld wochenlang hinterherlaufen muss. Wie der Flightright-Index 2026 zeigt, ist guter Service im Krisenfall extrem viel wert.