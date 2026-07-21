Turkish Airlines weiter auf Erfolgskurs

Mit Rekordzahlen, einem weltweit einzigartigen Streckennetz und einer starken Präsenz in Österreich setzt Turkish Airlines ihren Wachstumskurs fort.

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Turkish Airlines fliegt auf Rekordkurs. 7,9 Millionen Passagiere in nur einem Monat, oder durchschnittlich 255.000 Passagiere pro Tag. Diesen neuen Mai-Rekord hat Turkish Airlines heuer aufgestellt. Gleichzeitig wächst das globale Netzwerk weiter. Heute verbindet die Fluggesellschaft 358 Ziele in 133 Ländern und fliegt damit mehr Länder an als jede andere Airline der Welt.

Fuat Firat verantwortet den Verkauf von Turkish Airlines für Central & Northern Europe. © Turkish Airlines

Wien als wichtiges Drehkreuz in Mitteleuropa

Österreich zählt dabei zu den wichtigsten Märkten in Europa. "Wien ist einer unserer stärksten Märkte in Mitteleuropa und zugleich ein bedeutendes Gateway zu unserem globalen Drehkreuz in Istanbul", sagt Fuat Fırat, Vice President Sales Middle and Northern Europe. Bis zu fünf tägliche Flüge ab Wien sowie tägliche Verbindungen ab Salzburg sorgen für eine starke Anbindung an das weltweite Streckennetz. Der größte Vorteil liegt für viele Reisende in der Reichweite. "Über Istanbul erreichen unsere Gäste mehr als 350 Destinationen in über 130 Ländern. Keine andere Fluggesellschaft bietet von Wien aus eine vergleichbare globale Anbindung über ein einziges Drehkreuz", betont Fırat.

Starkes Netzwerk für Tourismus und Wirtschaft

Entspannt Reisen. In der Business Class stilvoll ans Ziel. © Turkish Airlines

Von dieser Vernetzung profitieren nicht nur Urlauber, sondern auch Unternehmen. Turkish Airlines verbindet Österreich mit wichtigen Wachstumsmärkten in Asien, Afrika und dem Nahen Osten und bringt gleichzeitig internationale Gäste nach Wien und Salzburg. "Wir verstehen uns nicht nur als Airline, sondern auch als Partner für Tourismus und Wirtschaft", so Fırat.

Goodys für die Kids © Turkish Airlines

Die Verbindung zwischen Österreich und Turkish Airlines reicht inzwischen mehr als sechs Jahrzehnte zurück. Seit dem ersten Flug nach Wien entwickelte sich die Route zu einer der wichtigsten Verbindungen des Unternehmens in Europa. Unterstützt wird dieses Wachstum durch eine der jüngsten Flotten Europas. "Moderne Flugzeuge bedeuten mehr Komfort für unsere Gäste und gleichzeitig mehr Effizienz", erklärt Fırat. Mit Rekordzahlen, einer jungen Flotte und ihrem globalen Netzwerk sieht sich Turkish Airlines bestens aufgestellt, um ihre Erfolgsgeschichte auch in Österreich weiterzuschreiben. www.turkishairlines.com

von Daniel Scherz