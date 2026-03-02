Zu spät! Airline lässt 89 Passagiere einfach zurück

Chaos am Flughafen Lanzarote! Eine Ryanair-Maschine hob ohne 89 Passagiere ab. Die Urlauber wurden verzweifelt zurückgelassen.

Am Flughafen César Manrique-Lanzarote kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein Ferienflieger der Ryanair startete am Sonntag, obwohl 89 Passagiere ihren Flug nach Bristol verpasst hatten. Die betroffenen strandeten auf der beliebten Urlaubsinsel, während das Gepäck wieder aus dem Flugzeug geholt werden musste.

Die Fluggesellschaft entschied sich dazu die Maschine trotz der fehlenden Fluggäste zu starten. Grund dafür waren die offenbar massive Verzögerungen bei der Passkontrolle. Wegen der langen Wartezeiten bei der Grenzkontrolle konnten viele Passagiere nicht rechtzeitig zur Maschine gelangen.

Urlauber müssen warten

Laut Berichten startete das Flugzeug mit nur etwa der Hälfte der Passagiere, landete dafür jedoch 52 Minuten zu spät in Bristol. Wie lange die gestrandeten Urlauber auf Lanzarote auf eine Lösung warten müssen, ist bisher noch unklar.

Der Vorfall sei kein Einzelfall gewesen: Am Flughafen Lanzarote sei es bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Die Situation konnte sich durch das neue europäische Ein- und Ausreisregister (EES) noch verschärfen, welches ab April vollständig eingeführt werden soll.