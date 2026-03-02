Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Zu spät! Airline lässt 89 Passagiere einfach zurück
© Getty

Abflug-Chaos

Zu spät! Airline lässt 89 Passagiere einfach zurück

02.03.26, 10:59
Teilen

Chaos am Flughafen Lanzarote! Eine Ryanair-Maschine hob ohne 89 Passagiere ab. Die Urlauber wurden verzweifelt zurückgelassen.

Am Flughafen César Manrique-Lanzarote kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein Ferienflieger der Ryanair startete am Sonntag, obwohl 89 Passagiere ihren Flug nach Bristol verpasst hatten. Die betroffenen strandeten auf der beliebten Urlaubsinsel, während das Gepäck wieder aus dem Flugzeug geholt werden musste. 

Die Fluggesellschaft entschied sich dazu die Maschine trotz der fehlenden Fluggäste zu starten. Grund dafür waren die offenbar massive Verzögerungen bei der Passkontrolle. Wegen der langen Wartezeiten bei der Grenzkontrolle konnten viele Passagiere nicht rechtzeitig zur Maschine gelangen.

Urlauber müssen warten

Laut Berichten startete das Flugzeug mit nur etwa der Hälfte der Passagiere, landete dafür jedoch 52 Minuten zu spät in Bristol. Wie lange die gestrandeten Urlauber auf Lanzarote auf eine Lösung warten müssen, ist bisher noch unklar.

Der Vorfall sei kein Einzelfall gewesen: Am Flughafen Lanzarote sei es bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Die Situation konnte sich durch das neue europäische Ein- und Ausreisregister (EES) noch verschärfen, welches ab April vollständig eingeführt werden soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen