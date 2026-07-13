Wer auf diesem Platz im Flieger sitzt, könnte seiner Gesundheit schaden

Ob am Fenster, am Gang oder in der Mitte, der Sitzplatz im Flugzeug ist oft reine Geschmackssache. Doch eine bestimmte Platzwahl könnte Haut und Gesundheit stärker belasten, als viele Urlauber vermuten. Worauf Reisende achten sollten.

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Für viele Reisende gehört der Fensterplatz zu den begehrtesten Sitzen im Flugzeug. Schließlich bietet er nicht nur den besten Blick über die Wolken, sondern auch die Möglichkeit, sich während des Fluges entspannt anzulehnen. Doch genau dieser Platz hat auch seine Schattenseiten. Experten weisen darauf hin, dass insbesondere UV-Strahlung und die trockene Kabinenluft den Körper stärker belasten können.

Höhere UV-Belastung über den Wolken

Verkehrsflugzeuge reisen meist in einer Höhe von zehn bis zwölf Kilometern. Dort ist die Atmosphäre deutlich dünner als am Boden und schützt weniger vor der Sonneneinstrahlung. Besonders an einem Fensterplatz können Reisende einer erhöhten UV-A-Strahlung ausgesetzt sein. Flugzeugfenster halten zwar den Großteil der UV-B-Strahlen zurück, die Sonnenbrand verursachen, doch UV-A-Strahlen können die Scheiben teilweise durchdringen. Sie gelten als Mitverursacher vorzeitiger Hautalterung und können bei häufiger Belastung das Risiko für Hautschäden erhöhen. Vor allem auf Langstreckenflügen oder bei Reisen in sonnenreiche Regionen empfiehlt es sich deshalb, die Sonnenblende bei direkter Sonneneinstrahlung zu schließen, immer Sonnencreme aufzutragen bzw. eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor zu verwenden.

Trockene Kabinenluft macht Haut und Augen zu schaffen

Ein weiterer Faktor ist die niedrige Luftfeuchtigkeit an Bord. Während sie in Wohnräumen meist zwischen 40 und 60 Prozent liegt, sinkt sie im Flugzeug häufig auf lediglich zehn bis 20 Prozent. Das macht sich vor allem auf längeren Flügen bemerkbar. Haut und Lippen trocknen schneller aus, die Augen können gereizt reagieren und auch die Schleimhäute verlieren Feuchtigkeit. Besonders Kontaktlinsenträger spüren die trockene Luft häufig schon nach wenigen Stunden.

Mittelgang im Flugzeug © Getty Images/Westend61

Mit diesen Tipps reisen Sie entspannter

Wer seinen Fensterplatz nicht missen möchte, kann mit einfachen Maßnahmen vorbeugen:

Trinken Sie während des Fluges regelmäßig Wasser.

Verwenden Sie eine feuchtigkeitsspendende Gesichts- und Lippenpflege.

Schließen Sie bei direkter Sonneneinstrahlung die Fensterblende.

Tragen Sie Sonnenschutz auf Gesicht und Hände auf.

Kontaktlinsenträger sollten für längere Flüge eine Brille oder befeuchtende Augentropfen einpacken.

Der Fensterplatz punktet mit der schönsten Aussicht, bringt aber auch einige Nachteile mit sich.