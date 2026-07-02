Genialer Hotel-Trick: Darum legen Reiseprofis ein Handtuch vor die Zimmertür

Viele erfahrene Reisende machen nach dem Einchecken sofort dasselbe: Sie legen ein Handtuch vor die Hoteltür. Der ungewöhnliche Trick hat gleich mehrere Vorteile und kann den Urlaub deutlich entspannter machen.

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Kaum ist das Hotelzimmer bezogen, greifen viele erfahrene Reisende zu einem ungewöhnlichen Trick: Sie rollen ein Handtuch zusammen und legen es direkt innen vor die Zimmertür. Was zunächst seltsam klingt, hat gleich mehrere praktische Vorteile, besonders im Sommerurlaub.

Das Handtuch hält Lärm draußen

Einer der größten Pluspunkte: Das zusammengerollte Handtuch verschließt den Spalt unter der Tür. So gelangen deutlich weniger Geräusche vom Hotelflur ins Zimmer. Rollkoffer, laute Gespräche oder zufallende Türen werden gedämpft, vor allem nachts kann das für einen ruhigeren Schlaf sorgen.

Weniger Licht, besserer Schlaf

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Nicht nur Geräusche gelangen häufig durch den Türspalt ins Hotelzimmer. Auch das Licht vom Flur kann nachts stören, etwa wenn andere Gäste spät zurückkommen oder die Flurbeleuchtung die ganze Nacht eingeschaltet bleibt. Ein zusammengerolltes Handtuch hilft auch hier: Es blockiert einen Teil des Lichts und sorgt dafür, dass das Zimmer dunkler bleibt. Gerade nach einer langen Anreise oder bei Jetlag kann das den Schlaf deutlich erholsamer machen.

Auch die Klimaanlage profitiert

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Gerade in warmen Urlaubsländern kann das Handtuch noch einen weiteren Effekt haben. Ist das Zimmer klimatisiert, verhindert es, dass warme Luft vom Gang unter der Tür hindurch ins Zimmer strömt. Die kühle Luft bleibt länger im Raum und die Klimaanlage muss weniger arbeiten.

Unerwünschte Gäste bleiben draußen

Vor allem in tropischen Regionen oder Hotels in Strandnähe schwören viele Urlauber noch aus einem anderen Grund auf diesen Trick. Das Handtuch kann verhindern, dass kleine Insekten oder andere Krabbeltiere durch den Türspalt ins Zimmer gelangen. Einen vollständigen Schutz gibt es zwar nicht, die Hürde wird für die Tiere aber deutlich größer.

Wer also das nächste Mal ein Hotelzimmer bezieht, sollte das Handtuch vielleicht nicht nur im Badezimmer liegen lassen, sondern direkt vor der Zimmertür platzieren.