Warum Ihr Koffer diese drei Farben auf keinen Fall haben sollte

Die Urlaubssaison ist da und wir wollen natürlich vor allem eins: entspannen. Die Vorfreude ist riesig, doch blöd nur, wenn es schon am Flughafen den ersten Ärger gibt. Um sich Stress, Wartezeiten und Panikattacken zu ersparen, sollten Sie laut Experten dringend auf Ihre Kofferfarbe achten.

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Stellen Sie sich vor: Nach einem langen Flug stehen Sie müde am Gepäckband. Die Sirene ertönt, das Band ruckelt los und Hunderte Koffer ziehen an Ihnen vorbei. Das Problem? Gefühlt sehen 80 Prozent davon exakt gleich aus. Viele Reisende achten beim Kofferkauf primär auf Faktoren wie Größe, Langlebigkeit oder Gewicht, die Farbe ist oft Nebensache. Doch am Flughafen kann diese Entscheidung zu einer echten Geduldsprobe werden.

Diese drei Farben sind absolute No-Gos

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Reiseexperten raten eindringlich davon ab, Gepäckstücke in den folgenden drei Farben zu nutzen:

Schwarz

Dunkelblau

Grau

Koffer in diesen dunklen Tönen sind zwar elegant, zeitlos und unempfindlich gegenüber Schmutz, doch genau das wird ihnen zum Verhängnis: Sie sind schlichtweg viel zu oft vertreten. Laut Stefan Schulte, dem Vorstandschef des Frankfurter Flughafens, reisen über 60 Prozent der Passagiere mit schwarzen Rollkoffern. Auch Thomas Kirner, Leiter der Passagierkommunikation der Fraport AG, warnt ganz konkret: „Viele reisen mit schwarzem Koffer – das macht die Identifizierung sehr zeitintensiv“.

Verwechslungsgefahr

Kommt erschwerend hinzu: Unter den typischen, teils schummrigen Kunstlichtverhältnissen in Flughafenhallen sind Dunkelblau und Grau oft kaum noch von Schwarz zu unterscheiden. Es droht Verwechslungsgefahr. Schnell greift ein anderer Passagier versehentlich zu Ihrem Standard-Modell. Im schlimmsten Fall stehen Sie an Ihrem Traumziel plötzlich ohne Badehose und Zahnbürste da, weil Ihr Koffer unbemerkt im falschen Hotel-Shuttle gelandet ist.

Was Diebe mit der Kofferfarbe zu tun haben

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Ein weiterer, oft völlig unterschätzter Punkt ist der Diebstahlschutz. Kriminelle greifen im Getümmel des Flughafens bevorzugt zu dunklen, unauffälligen Koffern, da diese im allgemeinen Chaos kaum Aufmerksamkeit erregen und unbemerkt entwendet werden können. Ein greller Koffer in Neongelb oder Pink schreit hingegen förmlich "Hier bin ich!", was Diebe effektiv abschreckt.

Der Rettungsplan für Ihr Gepäck

Sie besitzen bereits einen schwarzen, grauen oder dunkelblauen Koffer? Keine Panik, Sie müssen ihn jetzt nicht sofort aussortieren. Mit ein paar einfachen Tricks machen Sie auch das unauffälligste Gepäckstück unverwechselbar:

Auffällige Kofferbänder: Ein neongrünes, leuchtend rotes oder gestreiftes Band um den Trolley schützt nicht nur vor dem unerwarteten Aufplatzen bei grobem Verladen, sondern ist das perfekte optische Erkennungsmerkmal.

Kreative Aufkleber & Patches: Machen Sie Ihren Koffer zur Leinwand! Große, bunte Sticker helfen Ihnen, Ihr Eigentum schon aus der Ferne im Bruchteil einer Sekunde zu identifizieren.

Bunte Anhänger und Schleifen: Ein dickes, grelles Band oder ein unübersehbarer Kofferanhänger am Tragegriff bewirken wahre Wunder gegen die Verwechslungsgefahr.