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Tot im Vorgarten

Top-Gun-Star eiskalt ermordet

James Handy © Paramount
Hollywood trauert um James Handy. Der Schauspieler wurde eiskalt ermordet.
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Der US-Schauspieler, der unter anderem in "Top Gun: Maverick", "Jumanji" und zahlreichen Fernsehserien mitwirkte, ist im Alter von 81 Jahren bei einer Messerattacke in Los Angeles ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde Handy am Mittwochmorgen im Stadtteil Tarzana schwer verletzt im Vorgarten eines Wohnhauses gefunden. Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus, wo er wenig später für tot erklärt wurde. Die Todesursache war eine Stichverletzung im Brustbereich.

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Besonders erschütternd: Der mutmaßliche Täter soll selbst den Notruf gewählt haben. Laut Polizei erklärte der 44-Jährige am Telefon, er habe einen Menschen getötet. Als die Beamten am Tatort eintrafen, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Medienberichten zufolge handelt es sich um den Sohn von Handys Lebensgefährtin, mit dem der Schauspieler am Tatort in einem familiären Umfeld lebte.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzelfall aus und sehen keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Gegen den Verdächtigen wurde Anklage wegen Mordes erhoben. Die Kaution wurde auf zwei Millionen US-Dollar festgesetzt.

James Handy galt als bekanntester Charakterdarsteller. Obwohl er selten Hauptrollen spielte, war er in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen. Neben seinem Auftritt als Barkeeper Jimmy in "Top Gun: Maverick" wirkte er unter anderem in "Logan", "Jumanji", "Alias", "Profiler", "Melrose Place" und "NYPD Blue" mit.

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