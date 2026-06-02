TV
Radio
E-Paper
Stars

"Irren"

US-Schauspieler Richard Gere attackiert Donald Trump

Richard Gere
© Getty Images
Der Hollywoodstar Richard Gere hat US-Präsident Donald Trump als "Irren" bezeichnet.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wir leben im dunkelsten Moment, den ich auf diesem Planeten je erlebt habe", sagte der 76-Jährige am Dienstag bei einer Preisverleihung in Oslo. "Am ersten Tag hat dieser Typ fast alles demontiert, was an der US-Regierung und am US-Volk gut war", erklärte Gere vor hunderten Zuhörern. Die Wahl Trumps sei nur möglich gewesen, "weil wir eingeschlafen sind. Es war uns egal", kritisierte er.

Auch interessant

"Immer wieder sonntags"-Aus: Tränen bei Mross

Pizzera stürmt mit WM-Hymne auf Platz 1

60.000 Euro: Rekord-Preis für Loge am Opernball 2027

Unter Verweis auf einen kürzlichen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau rief Gere zur Wachsamkeit auf: "Wir müssen die Anzeichen erkennen, diese Diktatur der Monster, wie schnell sie entsteht. Wir müssen wachsam sein."

Der Schauspieler, der mit seinen Rollen in "Pretty Woman" und "American Gigolo" weltberühmt wurde, äußerte sich bei der Verleihung des Vaclav-Havel-Preises für kreativen Dissens. Während des Oslo Freedom Forums gab Gere die Auszeichnungen für den inhaftierten chinesischen Künstler Gao Zhen und den Dissidenten Sai aus Myanmar bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Victoria von Faber-Castell & Jean Arnault: Erster Liebes-Auftritt der Mega-Erben

Elon Musks Tochter wird zum Unterwäsche-Supermodel

"Hassliebe" bei Ted Lasso: Hannah Waddingham packt über Jason Sudeikis aus

Schwarzenegger holt Kamala Harris zum Klimagipfel in die Hofburg

Nach Hochzeit in London: Dua Lipa plant Hochzeitsparty auf Sizilien

Pop-Ikone Dua Lipa überrascht mit Blitz-Hochzeit

Band-Kollege von Lionel Richie ist tot

Vom Laufsteg auf die Bühne: Cara Delevingne auf Tournee

Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

US-Schauspieler Richard Gere attackiert Donald Trump