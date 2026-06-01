"Immer wieder sonntags"-Aus: Tränen bei Mross

Moderator Stefan Mross zeigt sich nach dem Auftakt der allerletzten Saison von "Immer wieder sonntags" im Netz zutiefst gerührt und unter Tränen.

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Sonntagmorgen in Deutschland ist für Millionen Schlagerfans untrennbar mit einem Gesicht und einer großen Portion guter Laune verbunden. Doch über der idyllischen Kulisse im Europa-Park in Rust liegt in diesem Jahr ein tiefer Schatten, denn "Immer wieder sonntags" soll nach der diesjährigen Saison abgesetzt werden. Bei der ersten Live-Show der neuen Saison war die Anspannung hinter den Kulissen förmlich greifbar. Nach der Ausstrahlung wurde Moderator Stefan Mross emotional.

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Hochschaubahn der Gefühle

Erst vor wenigen Wochen wurde in den Medien überraschend bekannt, dass Stefan Mross' langjährige Erfolgssendung nach diesem Jahr endgültig endet. Sowohl der getroffene Moderator selbst als auch die treuen Fans können es immer noch nicht so recht fassen. Genau deswegen wollen nun alle Beteiligten die neue Saison noch einmal mit einer ganz extra großen Portion genießen. Schon bei der Auftaktsendung am Sonntag (31. Mai) wurde es auf der Bühne dementsprechend emotional.

Tränen in den Augen

In seiner Show hat Stefan Mross immer alles gegeben. © Getty Images

"Ok, ich geb’s zu: Ich hatte Tränchen in den Augen. Aber nur weil ihr alle da wart und es einfach die schönste 1. Sendung war! Danke fürs Kommen, danke fürs zuschauen, danke fürs Feiern, für euch. Mein Herz ist voll."

Emotionale Kommentare der Fans

Enttäuschung: "War wieder eine mega gute Stimmung bei dir lieber Stefan. Ich versteh nicht, warum nächstes Jahr alles vorbei sein soll."

Das Mitgefühl: "Es war wieder wunderschön mit dir. Auch ich hatte Tränen in den Augen. Es war so eine schöne Sendung und mir ging so viel im kopf rum. Warum dieses Jahr das letzte Mal?"

Das Unverständnis: "Wie immer tolle erste Sendung. Man kann gar nicht glauben, dass es für immer vorbei sein soll. Ich werde es nie verstehen".

Auftakt vom Ende

Stefan Mross ist noch immer schockiert über das plötzliche Aus von "Immer wieder sonntags". Die große Freude an der allerletzten Staffel der Show lässt er sich jedoch trotz allem von den Verantwortlichen nicht vermiesen und beschert dem Publikum einen rundum gelungenen Auftakt.