ZDF-Star verkündet Tod eines Kollegen

Nach dem Abpfiff eines Länderspiels herrschte im Studio tiefe Trauer, als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den plötzlichen Tod eines Redaktionskollegen verkünden musste.

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Auf dem Rasen endete der Fußballabend für Katrin Müller-Hohenstein vielleicht mit einem Sieg, doch hinter den Kulissen herrschte beim gesamten ZDF-Team tiefe Trauer: Die Moderatorin musste während der Live-Sendung den Tod eines langjährigen Kollegen bekannt geben.

"Manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt", gab Katrin Müller-Hohenstein am Sonntagabend, dem 31. Mai 2026, sichtlich bewegt zu. Die ZDF-Moderatorin hatte zu diesem Zeitpunkt gerade die Berichterstattung über das Testspiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen das Team aus Finnland beendet. Kurz vor Mitternacht musste die Journalistin laut einem Bericht von "Bunte" mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gehen: "Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren."

Große Trauer um geschätzten Sportredakteur

Müller-Hohenstein zufolge war Bergmann nur wenige Stunden vor dem Anpfiff des Fußballspiels und somit nur wenige Tage nach seinem 62. Geburtstag verstorben. Er sei in der Redaktion "hoch geschätzt und sehr gemocht" gewesen. Zudem war er "viele, viele Jahre bei uns beim ZDF beschäftigt und hat sich bei vielen Fußballturnieren eingebracht."

Die am 11. Juni beginnende Fußball-Weltmeisterschaft wird der Journalist nun nicht mehr miterleben. "Jetzt ist er nicht mehr da", sagte die spürbar ergriffene Moderatorin im Fernsehen, "wir sind sehr traurig und werden ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten."

Auf der Berufsplattform LinkedIn hatte Bergmann selbst angegeben, seit dem Jahr 1991 als Sportredakteur beim ZDF tätig gewesen zu sein. Mit seinem Ableben endet nach mehr als 34 Jahren seine Zeit beim öffentlich-rechtlichen Sender, in der er sein Team, die Kolleginnen und Kollegen sowie die gesamte Sportberichterstattung maßgeblich prägte.

Schwerer Schicksalsschlag im Privatleben

Das Privatleben des Sportjournalisten war von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. Im November 1994 war er in Kenia in einen Autounfall verwickelt. Wie er selbst auf seinem LinkedIn-Profil schilderte, verloren dabei "vier Menschen, darunter auch mein Vater, ihr Leben". Er selbst habe das Unglück "schwerverletzt überlebt" und war seither "als Paraplegiker auf einen Rollstuhl angewiesen." Bei einer Paraplegie handelt es sich um eine Querschnittslähmung, bei der die Beine teilweise oder vollständig gelähmt sind.

Die genaue Ursache für das Ableben von Marcel Bergmann ist bislang nicht bekannt. Mit ihm verliert die Sportwelt einen leidenschaftlichen Journalisten und Fußballfan, der sowohl hinter den Kulissen der ZDF-Redaktion als auch vor den Bildschirmen schmerzlich vermisst werden wird.