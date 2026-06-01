Rekordspieler beendet nach 24 Saisonen die Karriere

Das Ende einer absoluten Ära im Weltfußball.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Einer der zähesten, erfolgreichsten und treuesten Profis der modernen Fußball-Geschichte zieht endgültig den Schlussstrich. Nach sage und schreibe 24 Jahren auf absolutem Top-Niveau hängt der nimmermüde Superstar seine Schuhe an den Nagel. Seine Bilanz: 658 Spiele, 56 Tore und 87 Vorlagen in der englischen Premier League.

Debüt mit 16 Jahre bei Leeds United

Mit gerade einmal 16 Jahren feierte er einst sein Debüt bei seinem Jugendverein Leeds United und krönte sich damals prompt zum jüngsten Torschützen der Premier-League-Geschichte. Das war in der Saison 2002. Danach folgte eine beispiellose Titeljagd. Er spielte für absolute Giganten wie Newcastle United, Aston Villa, Manchester City und den FC Liverpool.

Champions-League-Sieg

Insgesamt 14 große Trophäen – darunter natürlich die Champions League und die englische Meisterschaft – pflastern seinen Weg. Auch für die englische Nationalmannschaft lief der nimmermüde Antreiber zwischen 2009 und 2016 stolze 61 Mal auf. "Ich hätte mir diese Reise niemals erträumen können", schrieb der Superstar in den sozialen Medien und blickte gerührt auf die Anfänge zurück. Nun verlässt ein ganz Großer die Bühne, der den Fußball über zwei Jahrzehnte lang geprägt hat. Die Rede ist von niemand Geringerem als der Liverpool- und England-Legende: James Milner!