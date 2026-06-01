Arnautovic holt ÖFB-Kicker zu Roter Stern Belgrad

Wechsel mit rot-weiß-roter Beteiligung.

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Beim serbischen Serienmeister steht der nächste Österreicher unmittelbar vor der Unterschrift. Die Fäden im Hintergrund soll kein Geringerer als unser Rekord-Nationalspieler gezogen haben.

Deal unter Dach und Fach

Große Aufregung auf dem Transfermarkt! Roter Stern Belgrad steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einer echten Neuverpflichtung für die kommende Saison. Der serbische Traditionsverein bastelt kräftig am Kader für die kommenden internationalen Aufgaben und bedient sich dabei offenbar in der Türkei. Der Deal steht laut türkischen Medienberichten bereits so gut wie unter Dach und Fach.

Entscheidender Tipp

Maßgeblichen Anteil an dem Transfer-Coup soll Österreichs Superstar Marko Arnautovic haben. Zur Erinnerung: Unser Rekord-Torschütze schnürt mittlerweile selbst seine Schuhe für Roter Stern und soll seinem neuen Klub im Hintergrund den entscheidenden Tipp gegeben und den Wechsel kräftig mit eingefädelt haben.

Kaufoption um 3 Mio. Euro

Wie das Portal "Fotospor" berichtet, handelt es sich bei dem Neuzugang um einen hochveranlagten offensiven Mittelfeldspieler, der aktuell noch bei Trabzonspor unter Vertrag steht. Der Deal sieht demnach ein einjähriges Leihgeschäft vor. Sollte der ÖFB-Legionär in Belgrad voll einschlagen und sich als die erhoffte Verstärkung erweisen, hat "Zvezda" eine Kaufoption parat: Für eine festgeschriebene Summe von 3.000.000 Euro kann der serbische Meister den Mittelfeld-Akteur langfristig an den Verein binden.

Wiener spielte fünf Mal für das ÖFB-Team.

Und um wen handelt es sich bei dem neuen Arnautovic-Kollegen? Es ist der 25-jährige Muhammed-Cham Saracevic, der nun in Belgrad den nächsten großen Karriereschritt wagt!