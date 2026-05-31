Trainer-Hammer um Adi Hütter ist perfekt

Adi Hütter kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

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Adi Hütter ist neuer Trainer der Frankfurter Eintracht. Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers beim deutschen Bundesligisten. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.

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Damit kehrt Hütter nach fünf Jahren nach seinem Abschied zur Eintrahct zurück, wo er bereits von 2018 bis 2021 unter Vertrag stand. Mit den Frankfurtern schrieb er Geschichte, als er in seiner ersten Saison in Deutschland als erstes deutsches Team alle Gruppenspiele in der Europa League gewinnen konnte und damals bis ins Halbfinale kam.

2021 wechselte er durch eine Ausstiegsklausel zu Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach, wo der Erfolg allerdings ausblieb. Nach einer Saison musste er wieder gehen und fand nach einem Jahr Pause mit dem AS Monaco einen neuen Arbeitgeber, wo er ebenfalls mit einem beachtlichen Punkteschnitt von 1,77 in 93 Partien viele Erfolge feiern konnte.