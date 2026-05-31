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Blitz-Wechsel

Nach Liverpool-Beben: Weg für Oliver Glasner ist frei

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© Getty Images
Der Österreicher könnte vor einem Blitz-Wechsel stehen.
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Mit dem historischen Triumph in der Conference League verabschiedete sich Oliver Glasner von Crystal Palace. Der Österreicher ist auf dem internationalen Trainermarkt heiß begehrt und könnte schon im Sommer einen neuen Verein übernehmen.

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Wie die BILD berichtet, will Bayer Leverkusen Glasner unbedingt zurück nach Deutschland holen. Der deutsche Meister von 2024 buhlte auch um Andoni Iraola – der Spanier steht nun aber vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Glasner ist somit der absolute Wunschkandidat der Bayer-Bosse Fernando Carro und Simon Rolfes.

Iraola dürfte neuer Liverpool-Trainer werden © Getty Images

Absoluter Wunschkandidat

Noch zögert der 51-Jährige. Glasner hat sich bisher zu seiner Zukunft nicht öffentlich geäußert und könnte auch eine Auszeit einnehmen. Zuletzt wurde der Oberösterreicher aber auch mit dem AC Milan in Verbindung gebracht. Brisant: Bei den Italienern ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als neuer Sportdirektor im Gespräch.

Eine Entscheidung soll bereits in den nächsten Tagen fallen. Sollte Glasner nicht zusagen, muss sich Leverkusen um eine Alternative umsehen.

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