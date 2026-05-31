Wegbegleiter kündigt Klopp-Hammer an

Einstiger Wegbegleiter lässt aufhorchen: "Ich bin davon überzeugt"

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Die Spekulationen um Jürgen Klopp reißen nicht ab. Nun hat sich mit Marco Reus einer der engsten Weggefährten des Erfolgscoaches zu Wort gemeldet – und eine klare Prognose abgegeben.

Im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland zeigte sich der ehemalige Nationalspieler überzeugt, dass Klopp früher oder später die deutsche Nationalmannschaft übernehmen wird. "Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird", sagte Reus.

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Die Aussage hat Gewicht. Schließlich arbeitete der heutige Profi von Los Angeles Galaxy über viele Jahre erfolgreich mit Klopp bei Borussia Dortmund zusammen. Unter dem charismatischen Trainer entwickelte sich Reus zu einem der prägenden Spieler der Bundesliga.

Was passiert nach der WM?

Aktuell ist ein Engagement Klopps beim Deutschen Fußball-Bund allerdings kein Thema. Julian Nagelsmann führte die Nationalmannschaft zuletzt stabil durch die vergangenen Turniere und besitzt einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028. Allerdings könnte sich die Situation nach der WM rasch ändern. Scheidet Deutschland früh aus, dann würde wohl auch die Kritik an Nagelsmann lauter.

Nach seinem Abschied vom FC Liverpool arbeitet Klopp derzeit als globaler Fußballchef im Red-Bull-Konzern. Dennoch reißen die Gerüchte über eine spätere Rückkehr auf die Trainerbank nicht ab. Immer wieder wird sein Name mit dem DFB in Verbindung gebracht. Viele Experten sehen ihn aufgrund seiner Erfahrung, seiner Führungsqualitäten und seiner Popularität als idealen Kandidaten für die Nationalmannschaft.

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Klopp wird die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zunächst aus einer anderen Perspektive verfolgen. Für MagentaTV ist er während des Turniers als Experte im Einsatz. Auch Reus blickt der WM mit großer Vorfreude entgegen. Der 36-Jährige hofft, dass das Turnier dem Fußball in Nordamerika zusätzlichen Auftrieb verleiht. "Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, was sie durch das Turnier für eine große Möglichkeit haben, den Sport auf ein neues Level zu heben", sagte er. Gleichzeitig glaubt der ehemalige Dortmunder jedoch nicht, "dass es dem Fußball gelingen wird, in den nächsten Jahren Sportarten wie Basketball, Baseball oder Football zu überholen".

Ob Klopp tatsächlich eines Tages auf der DFB-Bank Platz nehmen wird, bleibt offen. Für Marco Reus steht die Antwort allerdings schon heute fest.