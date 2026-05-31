Kehrt Lewandowski zu den Bayern zurück?

Die Bayern suchen ein Backup für Harry Kane. Kommt es dabei zum Transfer-Hammer?

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Der geplatzte Transfer von Anthony Gordon könnte sich für den FC Bayern im Nachhinein sogar als Glücksfall erweisen. Während der englische Nationalspieler für rund 80 Millionen Euro zum FC Barcelona wechseln soll, hielten die Münchner bei ihrer festgelegten Schmerzgrenze von 60 Millionen Euro stand. Angesichts der Summe und Gordons Rolle als möglicher Ergänzungsspieler hinter Harry Kane erscheint diese Entscheidung durchaus nachvollziehbar.

Doch die Debatte um den gescheiterten Deal hat eine andere, deutlich überraschendere Idee hervorgebracht: Die BILD bringt Robert Lewandowski bei den Bayern ins Spiel.

Wildes Gerücht

Auf den ersten Blick klingt das wie eine nostalgische Fantasie. Schließlich verließ der Pole den Rekordmeister 2022 Richtung Barcelona, nachdem er in acht Jahren Vereinsgeschichte geschrieben hatte. Mit 344 Toren in 375 Pflichtspielen zählt Lewandowski bis heute zu den größten Bayern-Spielern aller Zeiten.

© Getty Images

Doch die Überlegung hat durchaus ihren Reiz. In Barcelona lief der Vertrag des Torjägers aus – der Pole wäre somit ablösefrei. Gleichzeitig sucht Bayern weiterhin nach einem verlässlichen Backup für Torjäger Harry Kane. Die Verantwortlichen wollten offenbar vermeiden, erneut eine hohe Ablösesumme für einen Spieler zu bezahlen, der nicht automatisch Stammspieler wäre.

Genau hier kommt Lewandowski ins Spiel. Der Pole kennt den Verein, das Umfeld und die Bundesliga wie kaum ein anderer. Anders als in seiner ersten Münchner Amtszeit müsste er nicht mehr die unumstrittene Nummer eins im Angriff sein. Vielmehr könnte er Kane entlasten, in Pokalspielen oder bei Rotation zum Einsatz kommen und seine enorme Erfahrung in die Kabine einbringen.

Natürlich wäre ein solches Szenario mit vielen Fragezeichen verbunden. Ob Lewandowski überhaupt bereit wäre, eine Reservistenrolle zu akzeptieren, erscheint fraglich. Auch sein Gehalt dürfte selbst bei einem ablösefreien Wechsel eine Herausforderung darstellen.