Stefan Mross und Eva Luginger gelten als eingespieltes Paar. Doch zuletzt wurde ihre Beziehung durch eine schwere Diagnose auf die Probe gestellt.

Seit drei Jahren sind Stefan Mross (50) und Eva Luginger (38) ein Paar und zeigen sich bei Auftritten sowie in sozialen Medien sehr innig. Nun mussten beide eine herausfordernde Zeit bewältigen. Während die Show „Immer wieder sonntags“ abgesetzt wird, erhielt Luginger eine belastende Diagnose.

© Getty Images

Mehr zum Thema



Schwere Diagnose erhalten



„Bei mir wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Ich war längere Zeit in der Klinik“, sagte Luginger im Gespräch mit „Bild“. Die Diagnose erhielt sie im Herbst 2025. In der Folge musste die 38‑Jährige operiert werden: „Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann.“

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger. © Getty Images

Kinder kein Thema

Die Diagnose bedeutet, dass sie keine eigenen Kinder bekommen kann. Laut Luginger sei das für sie jedoch kein zentraler Lebensplan gewesen. Stefan Mross hat eigene Kinder und berichtet in dem Interview, dass er sich mit diesen wieder versöhnt habe.

Veränderter Blick aufs Leben

Durch Lugingers Erkrankung musste Mross auch beruflich zurückstecken. Wegen ihrer Krankenhausaufenthalte sagte er einige Termine kurzfristig ab. Gleichzeitig habe die Situation seinen Blick verändert. „Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft. Tausend Krankheiten, eine Gesundheit.“

Liebe wird stärker

Trotz der schwierigen Phase sei die Beziehung daran gewachsen. Mross beschreibt die Entwicklung so: „Unsere Liebe wird immer mehr und stärker, muss man wirklich sagen. Durch die ganzen Herausforderungen. Was das Leben alles so mit sich bringt und wie wir viele Sachen gemeinsam bewältigen.“