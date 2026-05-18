Händeringend gesucht: Nachfolger für Nixhöhlenchef

Albin Tauber kennt die Nixhöhle in Frankenfels in- und auswendig. Jetzt sucht der 79-Jährige dringend einen Nachfolger, um endlich seine verdiente Pension antreten zu können.

Die Nixhöhle ging heuer in die 100. Saison seit ihrer Eröffnung. Der langjährige Höhlen-Führer Albin Tauber steht allerdings vor einem Problem: Der pensionierte Lokführer hat schon Tausende Besucher durch die verwinkelten Gänge begleitet, doch einen verlässlichen Nachfolger gibt es nicht. Dreimal täglich die 1.062 Stufen rauf und runter? Für den fast 80-Jährigen Alltag, für viele Bewerber offenkundig zu viel.

Also begrüßt Tauber die Gäste nach wie vor in seiner Höhle. Dabei sind seine legendären Führungen weit mehr als bloße Besichtigungen - er vermittelt Geschichte, Natur und Erinnerungen aus 25 Jahren eigener Erfahrung. Bitter: Die Zukunft der Nixhöhle hängt buchstäblich am Tropf eines Einzelnen.

Die Höhle wurde nach dem Hochwasser 2024 aufwendig saniert und ist in bestem Zustand. Tauber hat erst vor kurzem ein 656 Seiten starkes Jubiläumsbuch veröffentlicht. Eigentlich wollte er mit der Präsentation in Pension gehen - doch ohne Nachfolger muss er wohl oder übel weiter an der Spitze stehen.