"Rache" am Vergewaltiger! Linda Lampenius' tragische ESC-Beichte

Hinter dem glanzvollen Lächeln der finnischen ESC-Favoritin Linda Lampenius verbirgt sich ein düsteres Geheimnis, das nun in Wien sein Finale findet: Ein Sieg wäre für sie nicht nur eine musikalische Auszeichnung, sondern die Rache an einem Peiniger, der sie fast alles gekostet hätte.

Gemeinsam mit Sänger Pete Parkkonen gilt die Star-Geigerin derzeit als die absolute Favoritin auf den Sieg in Wien. Doch für Linda Lampenius ist die Bühne der Stadthalle vor allem ein Ort der Vergeltung. Sie bezeichnet einen möglichen Triumph als ihren persönlichen „Mittelfinger“ gegen ihren ehemaligen Manager Peter Nygard.

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Der heute 84-Jährige, ein einstiger Weggefährte von Jeffrey Epstein und dem britischen Königshaus, sitzt derzeit eine elfjährige Haftstrafe wegen mehrfacher sexueller Nötigung ab. Linda, die Nygard gegenüber "The Mirror" als „menschlichen Schleimbeutel“ und „Teufel“ beschreibt, sieht ihre Teilnahme am ESC bereits jetzt als Sieg über die Jahre der Qual, die sie durch ihn erleiden musste.

Der tiefe Fall einer Ikone

Die Geschichte zwischen Lampenius und Nygard ist gezeichnet von Einschüchterung und juristischer Willkür. Schon Ende der 90er-Jahre versuchte Linda, junge Frauen vor dem Mode-Mogul zu warnen, doch der Schuss ging nach hinten los.





Nygard verklagte sie wegen Verleumdung auf eine astronomische Summe von rund 30 Millionen Pfund. Da Linda die finanziellen Mittel für den Rechtsstreit fehlten, wurde sie gezwungen, sich öffentlich in einer ganzseitigen Zeitungsanzeige zu entschuldigen und zu behaupten, sie habe gelogen.

Linda Lampenius und Pete Parkkonen als große Favoriten. © Getty Images

Dieser Moment zerstörte nicht nur ihren Ruf, sondern sorgte dafür, dass sie in ihrer Heimat Finnland über 20 Jahre lang als Ausgestoßene galt.

Die Flamme der Vergeltung

Heute ist das Blatt gewendet. Nygard ist als Sexualstraftäter überführt, und Linda steht stärker denn je im Rampenlicht. Mit ihrem Song „Liekinheitin“ (Flammenwerfer), der passenderweise von einer destruktiven Beziehung handelt, will sie nun die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen.

Für Linda ist der ESC in Wien weit mehr als ein Musikwettbewerb – es ist die Bestätigung, dass sie diesen langen, dunklen Kampf gewonnen hat. Ein Sieg wäre die letzte, süße Rache an dem Mann, der versuchte, ihre Karriere und ihr Leben zu vernichten.