Österreichs ESC-Moderatorin Victoria Swarovski steht aktuell unter massivem Dauerdruck. Nach technischen Pannen bei den Proben und schlaflosen Nächten zeigt sich die 32-Jährige nun ungewohnt ehrlich.

Victoria Swarovski hat in dieser intensiven ESC-Woche in Wien kaum eine freie Minute für sich. Am Donnerstag steht für die Moderatorin bereits das zweite große Semifinale auf dem Programm. Nachdem sie bereits am Dienstag gemeinsam mit Michael Ostrowski das Millionenpublikum durch den Abend führte, war der Vorabend von anstrengenden Vorbereitungen geprägt. Doch statt eines reibungslosen Ablaufs lief bei der Generalprobe zum zweiten Semi-Finale offenbar einiges schief.

Probleme mit der Technik

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Die Moderatorin berichtete ihren Fans auf Instagram von einer „sperrigen“ Probe, die sie und das Team vor große Herausforderungen stellte. Das Hauptproblem lag dabei wohl an der Verkabelung der Tontechnik. Die 32-Jährige erklärte ihren Followern die Situation: „Ich hab alle sehr schlecht gehört auf meinen Öhrchen.“ Aufgrund dieser Schwierigkeiten musste Swarovski den gesamten Ablauf nach einem bereits langen Arbeitstag noch einmal komplett wiederholen. „Einmal gemma's schon noch durch, weil die Probe war ein bisschen sperrig tatsächlich“, so die Moderatorin über die Zusatzschicht.

Erschöpfung vor Live-Show

Victoria Swarovski © Instagram

Die harte Arbeitswoche scheint nun auch körperliche Spuren bei der gebürtigen Innsbruckerin zu hinterlassen. Swarovski gab offen zu, dass sie am Mittwochabend an ihre Grenzen gestoßen sei. „Gestern war ich komplett fertig. Ich hab überhaupt nichts mehr in meinem Kopf gekriegt“, gestand sie ihren Fans. Der enorme Stress und das ständige Textlernen haben die Moderatorin sichtlich gefordert, doch trotz der Erschöpfung gibt sie sich für die kommende Show kämpferisch.

Fokus auf das 2. Semifinale

Trotz des Chaos bei der Verkabelung und der mentalen Müdigkeit blickt Victoria Swarovski optimistisch auf den heutigen Abend. „Aber das wird schon“, versicherte sie ihrer Community. Für die Moderatorin heißt es nun noch einmal volle Konzentration, wenn sie in wenigen Stunden erneut vor das internationale Publikum tritt. Die heimischen Fans in Österreich werden gespannt verfolgen, ob die Technik diesmal hält und Swarovski ihre gewohnte Souveränität auf der Bühne zeigt.