Gefährlicher Hitze-Hack: Experten warnen vor selbstgebauten Klimaanlagen

Die Sonne brennt, das Thermometer klettert über 30 Grad und die Wohnung wird zur Hitzefalle. Auf der Suche nach schneller Abkühlung greifen viele Menschen zu vermeintlichen Lifehacks aus dem Internet. Doch Experten warnen: Vor allem selbstgebaute Klimaanlagen können riskant sein.

Am See oder im Pool sind Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ein Traum. Doch in den eigenen vier Wänden wird die Sommerhitze schnell zur unerträglichen Belastung. Wer keine teure Klimaanlage besitzt, greift gerne zu kreativen "Lifehacks" aus dem Internet. Zum Glück gibt es den ein oder anderen Trick, um die Hitze in den eigenen vier Wänden erträglicher zu machen. Doch nicht alle sind unbedingt empfehlenswert, ein bestimmter Hack könnte sogar lebensbedrohlich sein.

Finger weg von der DIY-Klimaanlage

Ein viraler Kühl-Hack mit Trockeneis verspricht, die Wohnung innerhalb weniger Sekunden herunterzukühlen. Dafür braucht es angeblich nur ein Kunststofffass, einen handelsüblichen Ventilator und eine große Menge Trockeneis und schon soll die selbstgebaute Klimaanlage für angenehme Temperaturen sorgen. Ein entsprechendes DIY-Video ging durch die Decke und verzeichnet über 1,3 Millionen Aufrufe.

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Im Clip zu sehen: Durch das Trockeneis entsteht ein dichter Dampf, der aus der Konstruktion strömt. Das sieht nicht nur cool aus, sondern soll den überhitzten Raum auch in Rekordzeit in einen Eiskeller verwandeln. Genial, oder? Falsch gedacht.

Die unsichtbare Gefahr: Experten schlagen Alarm

Die bekannten Faktenchecker von Mimikama haben sich den viralen Bastel-Trend genauer angesehen und fällen ein erschütterndes Urteil. Die selbstgebaute Trockeneis-Klimaanlage in geschlossenen Räumen ist schlichtweg "extrem gefährlich" und lebensbedrohlich.

Der Grund dafür: Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid (CO2). Wenn es schmilzt, wird es nicht flüssig, sondern verdampft direkt zu Gas. Dabei dehnt sich das CO2 auf das 760-Fache seines ursprünglichen Volumens aus. Was dann passiert, gleicht einem Albtraum. Bei mangelnder Belüftung füllt schon eine kleine Menge Trockeneis den Raum mit Gas und verdrängt schnell den lebenswichtigen Sauerstoff. Da Kohlendioxid unsichtbar ist, bemerkt man die Gefahr oft erst, wenn es bereits zu spät ist.

Die gefährliche Todesfalle

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Fehlt Menschen (und auch Haustieren) der Sauerstoff, reagiert der Körper drastisch. Zu den heimtückischen Nebenwirkungen zählen:

Schwindel und Orientierungslosigkeit

Pochende Kopfschmerzen

Plötzliche Atemnot

Wer jetzt nicht sofort den Raum verlässt, gerät in Lebensgefahr. In hohen Konzentrationen führt das unsichtbare Gas unweigerlich zur Bewusstlosigkeit, zu schweren Erstickungserscheinungen und schlussendlich zum Tod.

So verlockend eine schnelle Abkühlung bei Tropenhitze auch klingen mag: Trockeneis hat als "Klimaanlage" in der Wohnung absolut nichts verloren!