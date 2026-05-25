Dolby Atmos für zu Hause: Diese CHIP Soundbars sind jetzt im Angebot!

Guter Fernsehton wird für viele Menschen immer wichtiger. Serien, Filme, Gaming und Sportübertragungen sollen heute nicht mehr nur gut aussehen, sondern auch richtig klingen. Genau deshalb sorgen die neuen CHIP Soundbars aktuell für Aufmerksamkeit.

Gemeinsam mit dem CHIP-Testcenter wurden mehrere Modelle entwickelt, die modernes Heimkino-Feeling ohne komplizierte Technik ermöglichen sollen. Besonders spannend: Leser können aktuell im CHIP Store mit exklusiven Gutscheincodes zusätzlich sparen.

Wir haben uns die beliebtesten Modelle genauer angesehen.

CHIP Soundbar Comfort – Der Allrounder für besseren TV-Sound

Die CHIP Soundbar Comfort richtet sich vor allem an Nutzer, die ihren Fernseher unkompliziert klanglich aufwerten möchten. Bereits nach wenigen Minuten fällt auf, wie viel klarer Stimmen, Musik und Filme plötzlich wirken.



Besonders positiv im Redaktionstest: Die Soundbar liefert einen ausgewogenen Klang, ohne komplizierte Einstellungen oder zusätzliches Equipment zu benötigen. Dank integriertem Subwoofer bleibt das Setup angenehm kompakt und wohnzimmertauglich.

Auch Dolby Atmos sorgt für deutlich mehr Raumgefühl beim Fernsehen. Gerade bei Filmen oder Sportübertragungen entsteht dadurch ein wesentlich intensiveres Klangbild.

CHIP Soundbar Comfort © Chip Store

Die wichtigsten Highlights:

Dolby Atmos mit Up-Firing-Technologie

integrierter Subwoofer

Bluetooth 5.3

HDMI eARC, Optical, AUX & USB

einfache Bedienung

Preis: 199,00 €

Mit unserem Gutscheincode können Leser zusätzlich sparen:

Gutscheincode: OE1

CHIP Soundbar Super-Slim – Perfekt für modernes Wohnen

Viele Menschen möchten starken Sound, aber keine große Technik im Wohnzimmer stehen haben. Genau hier setzt die CHIP Soundbar Super-Slim an.

CHIP Soundbar Super-Slim © Chip Store



Mit gerade einmal 3,5 cm Höhe wirkt sie extrem elegant und minimalistisch. Trotzdem überrascht das Modell im Test mit erstaunlich kräftigem Klang und starkem Dolby-Atmos-Effekt.

Besonders interessant ist die Soundbar für moderne Wohnungen, kleinere Räume oder minimalistische Wohnkonzepte. Trotz des ultraflachen Designs sorgt der kabellose Subwoofer für satten Bass und deutlich mehr Tiefe beim Fernsehen oder Musikstreaming.

Im Redaktionstest überzeugte vor allem die Kombination aus Design und Klangqualität.

Highlights der Super-Slim-Version:

echtes Dolby Atmos

ultraflaches Premium-Design

kabelloser Subwoofer

Bluetooth 5.3

HDMI eARC & USB

Preis: 229,00 €

Exklusiver Rabattcode für Leser:

Gutscheincode: OE2

CHIP Soundbar Boost – Für alle, die richtig Druck wollen

Wer Filme, Gaming oder Musik besonders intensiv erleben möchte, dürfte sich eher für die CHIP Soundbar Boost interessieren.

Dieses Modell richtet sich klar an Nutzer, die mehr Bass, mehr Dynamik und echtes Heimkino-Feeling möchten. Schon beim ersten Film fällt auf, wie kraftvoll das System arbeitet. Explosionen, Action-Szenen oder Stadionatmosphäre wirken deutlich intensiver als über normale TV-Lautsprecher.

CHIP Soundbar Boost © Chip Store

Im Test überzeugte besonders die Kombination aus starkem Bass und gleichzeitig klaren Stimmen.

Die Soundbar bietet unter anderem:

Dolby Atmos

kabellosen Subwoofer

sieben Treiber

spezielle Klangmodi für Filme, Gaming und Musik

Bluetooth 5.3

HDMI eARC, Optical, AUX & USB

Preis: 299,00 €

Leser sparen zusätzlich mit:

Gutscheincode: OE3

CHIP Soundsystem Cinema – Das große Heimkino-System

Für alle, die echtes Kino-Feeling zuhause möchten, gibt es zusätzlich das CHIP Soundsystem Cinema.

Das System wurde gemeinsam mit dem CHIP-Testcenter abgestimmt und setzt auf eine große 4.1.2-Kanal-Konfiguration mit Dolby Atmos, kabellosen Rear-Speakern und kräftigem Subwoofer.

CHIP Soundsystem Cinema © Chip Store



Gerade bei Filmen entsteht dadurch ein besonders immersiver Raumklang, der deutlich näher an echtes Kino herankommt als klassische TV-Lautsprecher oder einfache Soundbars.

Trotz der starken Leistung bleibt das System angenehm einfach in der Bedienung und konzentriert sich bewusst auf Klangqualität statt unnötiger Zusatzfunktionen.

Highlights des Systems:

4.1.2-Kanal Dolby Atmos

kabellose Rear-Speaker

kräftiger Subwoofer

abgestimmt mit dem CHIP-Testcenter

echtes Heimkino-Erlebnis

Preis: 549,00 €

Exklusiver Leser-Rabatt:

Gutscheincode: OE4

Warum Soundbars aktuell so beliebt sind

Immer mehr Menschen möchten ihr Wohnzimmer in ein kleines Heimkino verwandeln – ohne komplizierte Technik oder riesige Lautsprecheranlagen. Genau deshalb boomt der Markt für moderne Soundbars aktuell enorm.

Besonders Modelle mit Dolby Atmos, Bluetooth und einfacher Einrichtung stehen derzeit hoch im Kurs. Gleichzeitig legen viele Käufer heute Wert auf minimalistisches Design und unkomplizierte Bedienung.

Fazit: Starker Sound, moderne Technik und exklusive Rabatte

Die neuen CHIP Soundbars decken unterschiedliche Bedürfnisse ab – vom kompakten Alltagsmodell bis hin zum großen Heimkino-System. Im Redaktionstest überzeugten vor allem die einfache Einrichtung, die starke Klangqualität und die modernen Dolby-Atmos-Funktionen.

Zusätzlich machen die exklusiven Gutscheincodes die aktuellen Angebote im CHIP Store noch interessanter.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.