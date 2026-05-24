Heute erste Tropennacht des Jahres in Österreich

Das Hoch "Zeno" sorgt in Österreich für sommerliche Temperaturen im Mai. Nun steht sogar die erste Tropennacht des Jahres an.

In Österreich ist an diesem Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke gefallen. Auch in den Nächten wird es nicht kühler. Mancherorts kommt es sogar zu der ersten Tropennacht des Jahres. Dabei sinkt die Temperatur im Zeitraum von 18 bis 6 Uhr nicht unter 20 Grad.

In Wien, Graz, Bregenz und Eisenstadt soll laut der Prognose Geosphere Austria eine Tropennacht erleben. Die Bundeshauptstadt kühlt es im Zeitraum von 5 Uhr bis 6 Uhr auf 20,9 Grad ab. Das Thermostat zeigt in Eisenstadt und Graz über die ganze Nacht Werte über 22 Grad an. In Bregenz liegt der Tiefstwert bei knapp über 20 Grad.

Am kühlsten wird die Nacht in St. Pölten und Innsbruck. In beiden Landeshauptstädten sinkt die Temperatur auf 16 Grad ab.

Keine Abkühlung zum Feiertag

Am Pfingstmontag setzt sich das sonnige Wetter fort. Restwolken lösen sich am Morgen rasch auf, ehe sich über Mittag und am Nachmittag wieder Quellwolken bilden. Diese bleiben meist harmlos, nur in Richtung Karawanken ist ein kurzer Schauer oder ein einzelnes Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen neun und 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad.

Der Hochdruckeinfluss dauert am Dienstag an und bringt weiterhin strahlend sonniges Wetter. Lediglich über den Bergen können die Quellwolken am Nachmittag etwas zahlreicher werden, die Schauerneigung bleibt aber insgesamt eher gering. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst teils mäßiger Nordwest- bis Nordwind. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen sieben und 16 Grad, untertags werden 26 bis 32 Grad erreicht.

Bis zu 32 Grad auch am Mittwoch

Am Mittwoch nimmt der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum vorübergehend leicht ab. Von Norden her strömt etwas kühlere Luft heran. Damit bilden sich vor allem im Berg- und Hügelland tagsüber rasch Quellwolken. Nachfolgende Regenschauer gehen am ehesten im Süden und Südost nieder. Besonders südlich des Alpenhauptkammes sind auch Gewitter dabei. Im Norden und Nordosten bleiben Schauer und Gewitter seltener. Der Wind frischt im Norden und Osten sowie im Bergland zunehmend lebhaft aus Nordwest auf. In der Früh klettert das Thermometer auf neun bis 17 Grad, mit 25 bis 32 Grad wird es noch einmal richtig heiß.

Kurze Abkühlung am Donnerstag

Am Donnerstag setzt sich in ganz Österreich wieder Hochdruckeinfluss durch und bringt verbreitet strahlend sonniges Wetter. Selbst über den Bergen bleiben die Quellwolken meist ohne Niederschlag, allein zwischen der Silvretta und Unterkärnten sind noch kurze Schauer möglich. Der Nordwest- bis Nordwind bläst weiterhin mäßig bis lebhaft, nur in den Niederungen im Süden bleibt es windschwach. Frühtemperaturen: fünf bis 14 Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad.

Am Freitag setzt sich der Hochdruckeinfluss in Mitteleuropa mit Sonnenschein in ganz Österreich fort. Allenfalls ziehen hohe Wolkenfasern vorüber, im Bergland quellen flache Haufenwolken empor. Allein südlich des Alpenhauptkammes steigt die Schauerneigung dabei geringfügig an. Schwach windig. 9 bis 16 Grad hat es in der Früh, im Tagesverlauf werden wieder bis zu 30 Grad erreicht.