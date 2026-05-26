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“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit
© Constantin Film

Film der Woche

“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit

Von
26.05.26, 12:47
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Ein sitzengelassener Bräutigam erlebt in Italien das Abenteuer seines Lebens. Kevin James muss seine bereits gebuchte Hochzeitsreise alleine antreten und findet dabei das große Herzbeben.  

Traumhochzeit in Italien und dann von der Liebsten vor dem Altar stehen gelassen. "King of Queens"-Star Kevin James erlebt in „Solo Mio“ als Lehrer Matt Taylor die Demütigung seines Lebens und findet am Donnerstag im Kino dennoch oder gerade deshalb das ganz große Glück. Auch weil er für die herzliche Romantik-Komödie selbst das Drehbuch schrieb und Gaststars wie Ed Sheeran oder Andrea Bocelli gewinnen konnte.

“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit
© Constantin Film

“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit
© Constantin Film


Die Story liefert 97 Minuten Herzbeben: In der italienischen Kirche ist alles für die Trauung angerichtet. Nur die Braut Heather (Julie Ann Emery) lässt sich mit einem Abschiedsbrief entschuldigen. Matt (James) kann die Hochzeitsreise aber nicht mehr stornieren und stürzt sich alleine ins Abenteuer. Treffen mit dem Paar Megan und Julian, dass bereits zum 3. Mal geheiratet hat, und der Bardame Gia (Nicole Grimaudo) inklusive. Die ist im Film die Nichte von Andrea Bocelli, der wiederum Ed Sheeran, Matts Lieblingsmusiker, kennt und am besten Weg, Matts gebrochenes Herz zu erobern.

“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit
© Constantin Film

“Solo Mio”: Herzbeben für Kevin James nach geplatzter Hochzeit
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Bis dahin gilt es aber noch viele Liebeswirren und ein turbulentes Abenteuer voller Emotionen und ganz viel italienischer Lebensfreude zu überstehen. Auch dank überraschender Wendungen und einem beeindruckenden Duett von Kevin James mit Andrea Bocelli.

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