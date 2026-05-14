Eine Million Euro aus Spanischer Hofreitschule gestohlen

Schock bei der Spanischen Hofreitschule: Zwei Mitarbeiter sollen fast eine Million Euro veruntreut haben — über zwei Jahre lang!

Der Schaden ist gigantisch, die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet!

Und so lief die dreiste Abzocke ab

Der Trick war simpel, aber effektiv: Die beiden Mitarbeiter sollen 2024 und 2025 immer wieder zwischen 30.000 und 70.000 Euro von den Konten der Hofreitschule abgehoben haben - angeblich für Überweisungen auf andere Konten der Institution. In Wahrheit floss das Geld in die eigene Tasche, zu Angehörigen - und zu einem Bekannten in Südafrika! Insgesamt sollen so 970.000 Euro verschwunden sein. Dazu kommen weitere 250.000 Euro, die aus einem Tresor gestohlen wurden.

Aufgeflogen erst bei interner Prüfung

Das Unglaubliche: Niemand hat es jahrelang gemerkt! Aufgeflogen ist der Skandal erst bei internen Prüfungen. Die beiden Verdächtigen sind inzwischen nicht mehr im Unternehmen tätig. Die neue Geschäftsführung erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien und prüft, wo interne Kontrollmechanismen versagt haben.

Auch Ex-Chef Hudler im Visier

Die Hofreitschule prüft außerdem Schadenersatzansprüche gegen den früheren Geschäftsführer Alfred Hudler - der war im September 2025 wegen gravierender Verfehlungen abgesetzt worden. Sein Anwalt Norbert Wess weist alle Vorwürfe zurück: Hudler sei "völlig aus allen Wolken gefallen" und höre davon "zum ersten Mal". Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen Hudler wegen anderer Vorwürfe erst kürzlich eingestellt.

Neue Chefin will reinen Tisch machen

Seit April führt Alexandra Kaszay die traditionsreiche Institution. Ihr Ziel ist klar: „Die Vergangenheit muss restlos aufgearbeitet werden!" Dann soll sich die Hofreitschule endlich wieder auf das konzentrieren, wofür sie weltberühmt ist: Die Lipizzaner und die Hohe Schule der klassischen Reitkunst. Nach Jahren des Chaos wird es dafür höchste Zeit!