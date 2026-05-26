Tod von ATV-Star Uschi: Nun reagiert ihr Ehemann

Im Senegal ist überraschend "Amore unter Palmen"-Star Uschi verstorben. Nun meldet sich ihr Partner Oumzy erstmals öffentlich zu dieser Schocknachricht.

"Amore unter Palmen"-Star Uschi (60) ist im Alter von 60 Jahren völlig überraschend verstorben. Der Sender ATV meldete nur, dass sie im Senegal "unerwartet verstorben" ist.

Erstmals meldet sich Uschis Ehemann Oumzy öffentlich zu dieser Todesnachricht. Er schreibt unter dem Posting von ATV einfach nur: "Vielen Dank für all eure Beileidsbekundungen und Würdigungen. Ich bin euch sehr dankbar."

"Es war so schön zu sehen"

Die Beziehung zwischen Uschi und Oumzy war eines der Highlights der Sendung. Viele Fans waren emotional berührt. Ein Fan kommentierte: "Es war so schön zu sehen, wie sie durch die Liebe zu Oumzy wieder richtig aufgeblüht ist und neuen Lebensmut getankt hat."

Eine weitere Userin trauerte mit Oumzy mit: "Wir sind bestürzt! Du warst uns die liebste! Schön, dass du mit Oumzy noch die Zeit in Österreich so herzlich genossen hast. R.I.P."

Die genaue Todesursache ist bisher noch immer unbekannt.