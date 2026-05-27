NENI-Chef Ilan Molcho: Traumhochzeit mit Lea

Das Liebes- und Familien-Glück im Hause Molcho perfekt: Während der frisch vermählte NENI-Chef Ilan Molcho seiner Lea das Ja-Wort gab, ehrte die Stadt Wien Familienoberhaupt Samy Molcho zu seinem 90. Geburtstag.

Die traditionsreiche Wiener Gastro- und Künstlerfamilie Molcho kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Mit Ilan Molcho, dem CEO und Co-Founder der legendären NENI-Restaurantgruppe, ist nun der dritte der vier Brüder offiziell den Bund fürs Leben eingegangen. Auf Instagram teilte das frischgebackene Ehepaar romantische Einblicke seiner Traumhochzeit. Unter den emotionalen Schnappschüssen verkündete Braut Lea überglücklich: „And we did it @ilanmolcho ❤️ Officially a Molchita!“

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In einem eleganten, weißen Zweireiher und mit einem strahlenden Lächeln steckte Ilan seiner Lea den Ring an den Finger. Die Braut verzauberte in einem stilvollen, fließenden weißen Kleid mit weiten Ärmeln, abgerundet durch einen extravaganten Schleier-Fascinator im Haar. Nach dem Jawort gab es für das Paar den obligatorischen, innigen Kuss im Konfettiregen, während die Hochzeitsgesellschaft – darunter natürlich die gesamte Familie – begeistert applaudierte.

Das Liebes-Mosaik der Molcho-Brüder

Mit Ilans Hochzeit setzt sich eine wunderschöne Serie von Liebesgeschichten im Hause Molcho fort. Der Name des Familienunternehmens NENI setzt sich bekanntlich aus den Anfangsbuchstaben der vier Söhne zusammen – und bis auf den jüngsten Bruder Nadiv, der als Schauspieler und Freigeist in Los Angeles lebt, haben nun fast alle Brüder ihr privates Liebesglück besiegelt:

Nuriel (Das „N“ in NENI): Den Anfang machte der Hutmacher und Gastronom Nuriel. Er feierte bereits vor einigen Jahren eine absolute Traumhochzeit wie aus Tausendundeiner Nacht in Marokko, wo er seiner großen Liebe Audrey das Jawort gab.

Elior (Das „E“ in NENI): Im Sommer 2024 zog der zweite Bruder nach. Elior Molcho heiratete seine langjährige Partnerin Valentina Koblischek in einer hochemotionalen standesamtlichen Zeremonie in Wien.

Ilan (Das zweite „N“ in NENI): Hat nun mit seiner Lea nachgezogen und das Ehe-Trio perfekt gemacht.

Das große Vorbild: Knapp 50 Jahre Eheglück

Dass die Brüder keine Angst vor dem Bund fürs Leben haben, verdanken sie vor allem ihren Eltern. Szene-Gastronomin Haya Molcho und der weltberühmte Pantomime Samy Molcho leben ihnen seit Jahrzehnten vor, wie eine glückliche, beständige Ehe im Rampenlicht funktioniert. Seit fast 50 Jahren sind die beiden ein unschlagbares Team.

Und für den Vater der vier Brüder gab es erst heute einen weiteren, historischen Meilenstein zu feiern: Die Stadt Wien ehrte Samy Molcho anlässlich seines 90. Geburtstages! Im feierlichen Salon Lehár des Wiener Rathauskellers überreichte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dem sichtlich gerührten Jubilar die prestigeträchtige Rathausmann-Medaille.

Samy Molcho erhielt zum 90. Geburtstag eine Rathaus-Medaille. © Stadt Wien/Markus Wache

In Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig würdigte die Stadträtin das Lebenswerk des weltberühmten Künstlers und Körpersprache-Experten mit emotionalen Worten: „Samy Molcho hat Wien über Jahrzehnte bereichert – als Künstler, als Lehrer und als Mensch. Er hat Wien gelehrt, genauer hinzusehen.“ An diesem besonderen Ehrentag drückte die gesamte Familie – Ehefrau Haya und die stolzen Söhne – fest die Daumen. Es ist genau dieser tiefe familiäre Zusammenhalt, der die Molchos so einzigartig macht. Aus viel Liebe, gegenseitigem Respekt und unbändiger Leidenschaft ist über die Jahrzehnte nicht nur ein internationales Gastro-Imperium entstanden, sondern ein echtes, liebevolles Fundament. Ein Lebensrezept, das nun auch Ilan und seine Lea für ihre gemeinsame Zukunft als Ehepaar im Herzen tragen.