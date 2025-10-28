Alles zu oe24VIP
Kochen mit und bei Haya Molcho
© Nuriel Molcho

Star-Köchin

NENI-Chefin Haya Molcho lud in ihre Küche

28.10.25, 13:32
Kochen bei und mit Haya Molcho: Die NENI-Chefin gab Tipps und erzählte Anekdoten.

Es kommt nicht oft vor, dass Haya Molcho Journalist:innen in ihr Haus bittet. Doch sie machte eine Ausnahme und lud zum exklusiven Koch-Event in ihrer Küche. Unter dem Motto "Levante-Küche trifft moderne Technik" kreierte sie ein Menü, das sich ganz einfach im Thermomix zubereiten lässt und köstlich schmeckt. 

Exklusives Koch-Event bei mit Haya Molcho

© Nuriel Molcho

Haya Molcho lud zum exklusiven Koch-Event in ihrem Haus in Klosterneuburg und zeigte unter dem Motto "Levante-Küche trifft moderne Technik", was sie mit dem neuen Thermomix TM7 auf den Tisch bringt. Gemeinsam mit der Spitzenköchin bereiteten ihre Gäste Freekeh-Salat mit Datteln und Nüssen, Polenta mit blanchiertem Spinat und Burrata und zum köstlichen Abschluss veganes Schokoladenmousse mit gerösteten Haselnüssen zu. Dazu gab es Küchen-Tipps und Anekdoten von Haya Molcho.

© Nuriel Molcho

Haya Molchos Thermomix-Menü

Gemeinsam mit ihren Gästen zauberte die Spitzenköchin armoatischen Feekeh-Salat mit Datteln und Nüssen, zarte Polenta mit blanchiertem Spinat und Knoblauchbutter, begleitet von cremiger Burrata und als krönenden Abschluss ein veganes Schokomousse mit gerösteten Haselnüssen. Dazu gab es wertvolle Profi-Tipps. Damit ihre Polenta besonders cremig - und vor allem klumpenfrei! - wird, püriert Molcho sie nach dem Kochen. So kennt sie es aus ihrer Kindheit. Ihre Zutaten kauft sie übrigens am liebsten am Naschmarkt - da findet sie zum Beispiel die besten Datteln der Stadt.

Alle Rezepte stehen im Cookidoo-Rezepteportal zum unkomplizierten Nachkochen bereit! 

Küchenhelfer

Der neue Thermomix TM7 ist auch in Haya Molchos Küche eingezogen. Sowohl zu Hause als auch in ihren Restaurants schätzt sie den praktischen Küchenhelfer. Ihre berühmte Tahina, das "Gold des Orients", bereitet die Köchin in dem Gerät zu und gibt für besondere Cremigkeit Crushed Ice hinein und speichert ihre Rezepte im Rezepteportal ab. So können in den Restaurants der Familie alle darauf zugreifen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

