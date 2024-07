Nächster Molcho hat "Ja" gesagt

Der "NENI"-Miteigentümer hat am Donnerstag standesamtlich geheiratet

Nach Nuriel Molcho ist jetzt auch Bruder Elior unter der Haube. Der "NENI"-Miteigentümer heiratete seine langjährige Freundin Valentina Koblischek standesamtlich in Wien. Die ganze Familie, darunter natürlich auch Star-Pantomime Samy Molcho und Szene-Gastronomin Haya Molcho, feierte mit ihm. Auch Schauspieler-Bruder und Freigeist Nadiv Molcho reiste aus Amerika an. Er lebt in Los Angeles, um sich seinen Traum von der Schauspielerei zu erfüllen.

Elior Molcho und seine Valentina © Instagram

Hochzeits-Party im Prater

Gefeiert wurde anschließend im Neni im Prater. Auf einigen Bildern und Videos sind die Fahrgeschäfte im Hintergrund zu sehen. Diese wurden natürlich auch gleich ausgetestet, nachdem ausgiebig gespeist wurde.