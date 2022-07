Familienzuwachs bei den Molchos

Nuriel und Audrey Molcho erwarten ihr erstes Kind - das verkündete der Unternehmer auf Instagram

Gastronom und Hutmacher Nuriel Molcho überrascht seine knapp 50.000 Instagram-Follower am Sonntag mit einer süßen Nachricht. In seiner Story postete er mehrere Fotos von sich und seiner Ehefrau Audrey. Dazu schrieb er: "Wir haben große Neuigkeiten." In einem Video sieht man, wie die beiden den Eltern verkündet haben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Mama, Starköchin Haya Molcho kommen sofort die Tränen. Vor lauter Rührung natürlich. "Wir sind soooo glücklich", Nuriel gegenüber oe24.

© Instagram

Im April 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Jetzt, etwas mehr als drei Jahre später, kommt ein Familienmitglied dazu, und die ohnehin schon sehr große Familie Molcho wächst wieder ein bisschen weiter. Nuriels Eltern Samy und Haya Molcho haben selbst vier Söhne. Ob Nuriel und Audrey das toppen wollen? Wir gratulieren jedenfalls recht herzlich.