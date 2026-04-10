Überraschung für Silbereisen: Ludowig sticht mit dem „Traumschiff“ in See!

Mit ihrem überraschenden Schauspiel-Debüt an Bord des legendären ZDF-„Traumschiffs“ erfüllt sich für Ludowig ein lebenslanger Kindheitstraum in den exotischen Gewässern Asiens.

Für sie erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch: Im Zuge der aktuellen Dreharbeiten für den ZDF-Dauerbrenner „Das Traumschiff“ in Asien sammelt Nele Ludowig ihre allerersten Erfahrungen als Schauspielerin. Gegenüber der „Bild“-Zeitung offenbarte die 22-Jährige nun, welch tiefgreifende Emotionen dieser Karriereschritt bei ihr auslöst.

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„Ich musste mich kurz kneifen, als die Anfrage kam. Damit rechnet man einfach nicht. Ich bin mit dem ‚Traumschiff‘ aufgewachsen. Die Serie war bei uns ein echtes Familienritual, das wir nie ausgelassen haben. Bei uns war klar: Wenn das ‚Traumschiff‘ läuft, sitzt die ganze Familie vor dem Fernseher. Das war Pflichtprogramm. Für mich geht gerade wirklich ein Traum in Erfüllung“, sagt sie.





Auch die außergewöhnliche Atmosphäre der maritimen Produktion – im Rahmen derer unter anderem auch Uschi Glas vor der Kamera steht – hinterließ bei der Nachwuchsmimin einen bleibenden Eindruck. „Auf einem Schiff zu drehen, ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes als im Studio. Das macht es für mich umso aufregender. Die Stimmung am Set ist total besonders. Fast wie eine kleine Familie auf Zeit“, schilderte sie ihre Eindrücke gegenüber „Bild“.

"Schauspiel für mich entdeckt"

Mit ihrem ersten großen Fernseh-Engagement hat Ludowig sogleich eine gänzlich neue Passion für sich entdeckt. Entschlossen blickt sie in die Zukunft: „Ich habe das Schauspiel für mich entdeckt und möchte diesen Weg unbedingt weiterverfolgen. Selten hat mich etwas so begeistert.“

Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen und Barbara Wussow. © ZDF/Dirk Bartling

Zugleich zollt sie der traditionsreichen Sendereihe, in der Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger das Ruder fest in der Hand hält, große Anerkennung. „Ich habe riesigen Respekt vor der Geschichte des Traumschiffs. Dabei zu sein bedeutet mir wirklich viel.“

Welchen Charakter sie auf hoher See exakt verkörpern wird, unterliegt indes noch der strikten Geheimhaltung. Ein wenig Vorfreude schürt die 22-Jährige dennoch: „Meine Rolle hat auf jeden Fall ein paar Überraschungen parat und es wird super emotional – mehr darf ich leider noch nicht verraten.“