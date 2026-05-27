Carmen Nebel vor TV-Comeback? Jetzt spricht sie Klartext

Die beliebte TV-Legende spricht über ihr Leben nach den großen ZDF-Shows und verrät, ob eine Rückkehr auf die Bildschirme geplant ist.

Viele Jahre lang galt sie als die unbestrittene Grande Dame der Samstagabend-Unterhaltung und bescherte dem ZDF mit ihren glanzvollen Shows regelmäßig Traumquoten. Anfang Dezember 2024 vollzog die TV-Ikone Carmen Nebel schließlich den endgültigen, hochemotionalen Schritt zurück aus dem Rampenlicht. Dass dieser Abschied für sie jedoch der Beginn eines wunderbaren neuen Kapitels war, beweist ein seltenes und überaus persönliches Interview, das die einstige Moderatorin nun der Zeitschrift SuperIllu gewährte.

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Vom Scheinwerferlicht ins Kinderzimmer

Im Gespräch gerät die Publikumsliebling regelrecht ins Schwärmen, wenn die Rede auf ihren veränderten Alltag kommt. Es sei eine vollkommen neue, wunderbare Lebenssituation, und sie genieße das spürbare Mehr an gewonnener Freizeit in vollen Zügen. Eine besonders erfüllende Aufgabe hat sie dabei in ihrer Rolle als Großmutter gefunden. Mit einem Augenzwinkern verrät sie: „Ich bin jetzt auch Kindergärtnerin – mit Übernachtungen!“

Das Enkelkind hat dabei gleich doppelten prominenten Familienanschluss. Seit dem Jahr 2021 ist Carmen Nebel glücklich mit dem Musiker Norbert Endlich verheiratet, dem Vater der bekannten Schlagersängerin Ella Endlich. Diese brachte vor drei Jahren ihr erstes Kind zur Welt und machte das Familienglück im Hause Nebel-Endlich damit perfekt.

Kein Blick zurück: „Gut so, dass ich nicht mehr dazugehöre“

Ein Comeback vor den Fernsehkameras schließt die gebürtige Sächsin derweil kategorisch aus. Die Medienlandschaft habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, was sie distanziert, aber völlig ohne Groll beobachtet. Nach ihrer Ansicht haben sich sowohl die Haltung als auch die Sprache im Fernsehen verändert – und damit unweigerlich auch die Protagonisten. Für sie stehe fest, dass es gut so sei, wie es ist, und sie schätze es, nicht mehr Teil dieses rasanten Geschäfts zu sein.

Der Rückzug erfolgte ohnehin in Raten und mit viel Bedacht: Bereits im März 2021 präsentierte sie nach stolzen 18 Sendejahren und über 80 erfolgreichen Ausstrahlungen die letzte Live-Ausgabe ihrer Kult-Gala „Willkommen bei Carmen Nebel“ aus Berlin. Im Dezember 2024 folgte schließlich der endgültige Vorhang mit der Moderation der Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“. Mit den schlichten, aber herzerwärmenden Worten „Es war schön, ich hab's gerne gemacht, Tschüss, auf Wiedersehen“ verabschiedete sie sich damals von ihren Millionen treuen Zuschauern.

Nun richtet sich der Blick ganz auf das Privatleben, wo in diesem Jahr noch ein ganz besonderer Meilenstein wartet: Am 24. Juli feiert Carmen Nebel im Kreise ihrer Liebsten ihren 70. Geburtstag – angekommen im wohlverdienten, privaten Glück.