„Die kann weg!“ Fans zerreißen Rebecca Mir nach Höschen-Auftritt bei "RTL Exclusiv"

Die Moderatorin sorgte in ihrer ersten Woche bei RTL Exclusiv für zahlreiche negative Reaktionen. Vor allem ihre Outfits versetzen die Fans in Rage.

Seit ihrem Moderations-Debüt bei „RTL Exclusiv“ steht Rebecca Mir im Mittelpunkt heftiger Diskussionen. Kaum eine Ausgabe vergeht, ohne dass sich in den sozialen Netzwerken kritische Stimmen melden – viele davon deutlich schärfer, als man es vom Publikum eines seriösen Starmagazins erwarten würde. Teilweise gehen die Kommentare sogar weit unter die Gürtellinie.

Im Fokus der Kritik steht weniger ihre Moderation als vielmehr ihr freizügiger Kleidungsstil, der bei vielen Fans des Formats auf Unverständnis stößt. In einer aktuellen Folge sorgte Mir erneut für Aufsehen: Sie präsentierte sich in pinken Boxershorts, einem bauchfreien Top und einem Blazer – ein Look, der bei weiten Teilen des Publikums als unpassend für „RTL Exclusiv“ empfunden wurde.





Hass-Kommentare häufen sich

„Unpassend für das Format. Bella hatte viel mehr Stil“, lautet einer der Kommentare. Ein anderer schreibt: „Hübsche Frau, aber bauchfrei und sehr kurze Hosen… ist das jetzt so gewollt? Sorry, aber Frauke und Katja sind da immer deutlich stilvoller gekleidet.“ Besonders deutlich wird ein Fan mit den Worten: „Kann weg, Bella war mir lieber.“

Nach 13 Jahren bei ProSieben, wo Rebecca Mir unter anderem bei „taff“ und „red!“ präsent war, wagte sie mit dem Wechsel zu RTL einen großen Karriereschritt. An ihrer Seite steht mit Frauke Ludowig eine wahre Institution des Senders – ein Kontrast, der von vielen Zuschauern bewusst wahrgenommen wird und die Vergleiche zusätzlich befeuert.

Vorgängerin hat große Fangemeinde

Vor allem die Sehnsucht nach Bella Lesnik, die das Magazin lange Zeit prägte, wird in den Kommentaren immer lauter. Viele Fans scheinen noch nicht bereit für den Wechsel und messen Mir an den etablierten Gesichtern des Formats.

Rebecca Mir hat keinen leichten Start bei „RTL Exclusiv“. Ob sie ihren eigenen Stil langfristig durchsetzen kann oder ob RTL nachjustieren wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch schon jetzt: Kaum eine Moderatorin wurde zuletzt so intensiv diskutiert wie die ehemalige GNTM-Zweite.