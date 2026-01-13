"Hose vergessen" – Kritik für Rebecca Mir und ihr "RTL Exclusiv"-Debüt

Das fesche Model moderiert seit Montag das Starmagazin – und schon kommen erste kritische Stimmen auf.

Am Montagabend stand Rebecca Mir erstmals als Moderatorin von „RTL Exclusiv“ vor der Kamera – ein Einstand, der umgehend für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Allerdings weniger wegen ihrer Performance, sondern vor allem aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Das Outfit der 34-Jährigen rückte rasch ins Zentrum der Aufmerksamkeit und spaltete das Publikum.

Schon kurz nach der Ausstrahlung füllten sich die Kommentarspalten auf Instagram mit kritischen Stimmen. Insbesondere das sehr knapp gehaltene Unterteil ihres Looks sorgte für Irritationen: War es ein Rock oder doch eine Hose? Viele Zuseher empfanden die Wahl als zu gewagt für ein TV-Magazin, das gemeinhin mit Seriosität assoziiert wird. So heißt es in einem Kommentar: „Das Outfit gefiel mir gar nicht, viel zu kurz der Rock oder die Hose, aber ich glaube, für solche Outfits ist sie bekannt.“

"Hose vergessen"

Andere formulierten ihre Kritik noch deutlicher: „Ich mag Rebecca, aber wer hat sie beim Outfit beraten? Fehlt wohl Rock oder Hose! Sie fühlte sich wohl selber unwohl und hat immer die Moderationskarten nach unten gehalten!“ Ein weiterer User fasste die Irritation pointiert zusammen: „Erste Sendung und Hose vergessen.“

Der Tenor vieler Wortmeldungen war eindeutig: Ein derart freizügiger Look passe ihrer Ansicht nach nicht zu einem etablierten Promi-Format wie „RTL Exclusiv“. Entsprechend hieß es mehrfach: „So kurze Röcke oder Hosen passen echt nicht in solch eine Sendung.“ Oder auch: „Super moderiert. Aber am Outfit muss dringend nachgebessert werden. Aber ganz dringend.“

Unterstützung aus der Community

Zwischen all der Kritik meldeten sich jedoch auch zahlreiche Fans zu Wort, die Rebecca Mir den Rücken stärkten. Sie lobten ihr selbstbewusstes Auftreten und verteidigten den modischen Auftritt. „Das Selbstbewusstsein hat sie zu 100%! Und das rote Blazerkleid steht ihr total gut zu den dunklen Haaren“, schreibt eine Unterstützerin.

Ein Auftritt, der polarisiert

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Rebecca Mirs Moderationsdebüt hat Wirkung gezeigt – wenn auch anders als erwartet. Während ihre Leistung vor der Kamera durchaus Anerkennung fand, löste ihr Styling eine Debatte über Angemessenheit, Sex-Appeal und Erwartungshaltungen im Fernsehen aus. Ob RTL und die Moderatorin auf die Kritik reagieren und künftig auf einen klassischeren Stil setzen, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Ihr erster Auftritt bei „RTL Exclusiv“ wird so schnell nicht in Vergessenheit geraten.