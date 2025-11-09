Rebecca Mir & Frauke Ludowig: Neue Frauenpower für RTL

13 Jahre lang war sie das „taff“-Gesicht von ProSieben – jetzt sorgt Rebecca Mir mit ihrem Wechsel zu RTL für Furore. Dort berichtet sie ab 2026 zusammen mit Frauke Ludowig „exclusiv“ über die Stars.

Ab 2026 heißt es bei RTL: Zwei starke Frauen, ein Format – und jede Menge Glamour! Denn wie jetzt bekannt wurde, erhält Deutschlands bekanntestes TV-Star-Magazin, „Exclusiv“ und „Exclusiv Weekend“ mit Moderatorin und Topmodel Rebecca Mir (33) einen strahlenden Neuzugang. Gemeinsam mit Star-Moderatorin Frauke Ludowig (61) und Kena Amoa (55) wird sie künftig regelmäßig durch die beliebte Sendung führen – ein Schritt, der in der Medienlandschaft für Aufsehen sorgt.

Rebecca Mir ist das neue RTL-Exclusiv-Gesicht. © RTL/Stephan Pick

Vom Germany's Next Topmodel zur Moderatorin

Für die gebürtige Aachenerin ist dieser Wechsel mehr als nur ein Job – es ist der Beginn eines neuen Kapitels. „Exclusiv ist für mich das Starmagazin schlechthin“, sagt Mir über ihre künftige Aufgabe. „Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt – geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen.“ Tatsächlich kennt Rebecca Mir das Blitzlichtgewitter auch von „der anderen Seite“, feierte sie doch 2011 ihren Durchbruch bei „Germany’s Next Topmodel“, wo sie den zweiten Platz belegte. Mit Model-Mama Heidi Klum steht Rebecca immer noch in Kontakt – auch für Heidis Halloween-Sause kürzlich in New York warf sie sich ins Schauerkostüm.

Rebecca Mir kürzlich bei Heidi Klums Halloween-Party. © Instagram/Rebecca Mir

Privat ist Mir happy mit Massimo

Doch zurück zu Mirs Karriere, die direkt nach GNTM startete: Ihr Charme, ihr Selbstbewusstsein und ihre natürliche Ausstrahlung machten sie schnell zum Publikumsliebling. Nach der Show eroberte sie Laufstege in Berlin, Paris und New York – doch schon bald zog es die Beauty auch hinter das Mikrofon. Bereits 2012 begann sie, das ProSieben-Magazin „taff“ zu moderieren – ein Format, das Mir über 13 Jahre lang mitprägte. Dort entwickelte sie ihren Stil. Daneben bewies sie in zahlreichen TV-Engagements ihre Vielseitigkeit – etwa als Schauspielerin in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ – oder als Kandidatin bei „Let’s Dance“. Dort tanzte sie sich nicht nur in die Herzen des Publikums, sondern vor allem auch in jenes von Profitänzer Massimo Sinató (44). Seit 2015 ist das Traumpaar verheiratet. Die Hochzeit fand romantisch auf Sizilien statt. 2021 krönten Rebecca und Massimo ihr Glück mit der Geburt ihres Sohnes, den das Society-Paar jedoch völlig aus der Öffentlichkeit hält.

Bei „Let‘s Dance“ verliebten sich Rebecca Mir und Profi-Tänzer Massimo Sinató. © Getty

So klappt ihr Working Mum-Konzept

In Interviews betont Mir immer wieder, wie wichtig ihr Familie und Balance sind. „Ich bin dankbar, dass ich einen Partner habe, der mich in allem unterstützt“, sagte sie kürzlich in einem Gespräch mit GALA. „Wir teilen uns die Aufgaben, und unser Sohn ist unser größtes Glück.“ Über die gemeinsame Erziehung verriet sie augenzwinkernd: „Massimo ist manchmal der strengere Part, aber wir ergänzen uns perfekt.“ Trotz Mutterrolle dachte die 33-Jährige nie ans Aufhören – im Gegenteil. „Ich mache einfach Jobs, die mir Spaß machen“, sagte sie schon während ihrer Schwangerschaft. Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Karriere: Disziplin, Leidenschaft und der Mut, Neues zu wagen. Wie jetzt die neue Rolle als „Exclusiv“-Moderatorin an der Seite einer Powerfrau mit jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how in der VIP-Szene: Frauke Ludowig. Die 61-Jährige, die keineswegs ans Aufhören denkt, freut sich über die Verstärkung im Team: „Ich kenne Rebecca schon lange – und sie war meine Wunschkandidatin, um sie für unsere Sendung zu gewinnen. Sie bringt mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und eine große Leidenschaft für das Format.“

Neues Powerduo für RTL Exclusiv: Star-Moderatorin Frauke Ludowig und Neuzugang Rebecca Mir, die 2026 startet. © RTL/Stephan Pick

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft

Gleichzeitig soll Rebecca Mirs Wechsel auch ein Signal an die jüngere Zielgruppe von RTL sein. Schließlich ist die Beauty auf Social Media höchst präsent – über eine Million Follower begleiten ihren Alltag, ihre Karriere und erfahren Schönheits-Tipps von dem Model. Eine Top-Reichweite, die sie nun in die RTL-Welt mitbringt, was nicht nur neue Zuschauer anlocken dürfte, sondern auch Raum für crossmediale Projekte bietet. Für das Traditionsformat „Exclusiv“, das seit 30 Jahren erfolgreich über das Leben der Stars berichtet, ist Rebecca Mir somit ein idealer Neuzugang – und ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

In Sachen Durchhaltevermögen, Disziplin und Leidenschaft für ihren Beruf ist Frauke Ludowig zweifelsohne ein Vorbild für die junge Mutter, die über sich in einem Interview meinte: „Ich bin jemand, der gerne viel arbeitet. Wenn ich Stress habe, funktioniere ich am besten.“ Ehrgeiziger Nachsatz: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ziehe ich es durch.“ Dass der Wechsel zu RTL den wohl bedeutendsten Schritt seit ihrem Durchbruch vor über einem Jahrzehnt markiert, steht fest.