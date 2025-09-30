Alles zu oe24VIP
Zwischen Mailand und Paris: Rebecca Mir verrät ihre Pläne nach „taff“
© Getty Images

Interview

Zwischen Mailand und Paris: Rebecca Mir verrät ihre Pläne nach „taff“

Von
30.09.25, 12:00
Im MADONNA-Interview verrät Rebecca Mir ihren ultimativen Style-Tipp, wie sie den Spagat zwischen Mamasein und Karriere meistert und welche Pläne sie für ihre Zukunft hat.

Rebecca Mir hat gerade einiges zu erzählen. Zwischen Fashion Weeks in Mailand und Paris, ihrem Alltag als Mutter und neuen beruflichen Projekten befindet sich die Moderatorin in einer spannenden Lebensphase. Vor Kurzem verabschiedete sich die 33-Jährige mit Wehmut von ihrer Zeit bei „taff“. Seit 13 Jahren war Mir ein fester Bestandteil des beliebten Magazins. Doch beim About You Fashion Ball in Hamburg strahlte sie dennoch voller Vorfreude – als stünde schon etwas Neues und Aufregendes bevor. Erste Details konnte sie uns schon verraten...

Beim

Beim "About You Fashion Ball" in Hamburg erschien Rebecca Mir mit Ehemann Massimo Sinató.

© Getty Images

Ob im Fernsehen oder auf der Fashion Week – du bist immer top gestylt. Was ist dein ultimativer Style-Tipp?

Rebecca Mir: Mein ultimativer Style-Tipp, den ich selbst immer befolge, sind Anzüge. Ich liebe Oversized-Anzüge – das ist mein Go-To für alles!

Du bist auch Mutter eines vierjährigen Sohnes. Wie gelingt dir die Balance zwischen Familie und internationaler Karriere?

Mir: Manchmal schaffe ich es, ihn mit zu den Jobs zu nehmen. Wenn ich länger unterwegs bin, zum Beispiel für eine Woche, dann kommt er mit. Letztes Jahr war er etwa auch bei der Fashion Week in Mailand und Paris dabei. Eine Show ist relativ schnell vorbei, vielleicht dauert sie 15 Minuten. Ich bin also höchstens eine Stunde weg – und danach bleibt noch genug vom Tag übrig. Dann gehen wir oft ins Naturkundemuseum oder in den Park. So kriege ich das manchmal ganz gut organisiert. Und ihm macht es natürlich Spaß, weil er so auch viel von der Welt sieht.

Rebecca Mir fliegt von Fashion Week zu Fashion Week. Letzte Woche noch bei Boss in Mailand, diese Woche in der Front Row in Paris.

Rebecca Mir fliegt von Fashion Week zu Fashion Week. Letzte Woche noch bei Boss in Mailand, diese Woche in der Front Row in Paris.

© Getty Images
 

Für dich beginnt nach dem Ende bei „taff“ ein neuer Lebensabschnitt. Gibt es schon spannende Pläne für die Zukunft, die du uns verraten kannst?

Mir: (lacht) Gerade ist sehr viel mit der Fashion Week los. Ich war in Mailand, dann fliege ich noch nach Paris. Danach habe ich ein paar TV-Shows, die ich nächste Woche drehe, zum Beispiel „Verstehen Sie Spaß?“. Es wird garantiert nicht langweilig.

