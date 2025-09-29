Amira Aly im Gespräch: Das schätzt sie an ihrem Christian am meisten

Kurz vor ihrer Geburtstagsfeier in Klagenfurt strahlte Amira Aly am Red Carpet des About You Fashion Ball in Hamburg – und das völlig zurecht. Im Gespräch erzählt sie von ihrer neuen Dessous-Kampagne für LASCANA, ihrem frisch bezogenen Zuhause und davon, was sie an ihrem Partner am meisten schätzt.

Amira Aly hat derzeit allen Grund zum Strahlen. Am Samstag feierte sie ihren Geburtstag in ihrer Heimat Klagenfurt, mit Familie, Freunden und ihrem Partner Christian Düren. Doch nicht nur ihr Geburtstag sorgt für Freude: Die 33-Jährige hat kürzlich den Traum vom eigenen Haus verwirklicht und ist mit ihren Kindern in ihr Traumdomizil in Köln eingezogen. Gleichzeitig startet die Moderatorin beruflich durch: Als neues Gesicht der Dessous-Marke Lascana zeigt sich Amira so freizügig und selbstbewusst wie nie zuvor.

Privat wie beruflich scheint sie gerade an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sie rundum glücklich ist. Wir haben die Gelegenheit genutzt, mit ihr beim About You Fashion Ball in Hamburg über diese besonderen Momente zu sprechen.

Amira Aly beim About You Fashion Ball in Hamburg: Als neues Testimonial der LASCANA-Kampagne bewunderte sie die neue Kollektion der Marke aus der Front Row. © Getty Images

Du bist das neue Gesicht der Lascana Herbst/Winter-Kollektion, und was für eins! Was ist dein ultimativer Tipp um sich selbstbewusst zu fühlen?

Amira Aly: Selbstbewusstsein muss jeder für sich selbst definieren. Manche brauchen Sport, andere gesunde Ernährung, manche brauchen beides oder auch keines von beiden. Für mich ist es ein gesunder Körper, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Sporteinheiten. Dann fühle ich mich wohl und kann ich mich auch so vor der Kamera präsentieren.

Du hast dir vor kurzem einen Traum erfüllt und bist in dein neues Haus eingezogen. Was ist dein persönliches Highlight in den eigenen vier Wänden?

Aly: Schwer zu sagen, aber am meisten liebe ich die Kinderzimmer – dort bin ich so gern. Die Küche ist aber auch der Hammer, dort verbringe ich viel Zeit.

Seit 2024 sind Amira und Christian ein Paar. Am meisten schätzt sie an ihm, "dass er immer für alles eine Lösung hat". © Getty Images

Zwischen Hausbau, Karriere und Mama-Alltag kann es auch mal stressig werden. Dein Partner Christian gibt dir dabei Halt – was schätzt du am meisten an ihm?

Aly: Christian findet für alles eine Lösung. Ich weiß: Wenn ich mal nicht mehr weiterkomme, kann ich ihn anrufen, und er übernimmt ohne zu zögern. Er bietet mir immer seine Hilfe an – und manchmal dauert es ein bisschen, bis ich sie wirklich annehme. Aber wenn alles zu viel wird, weiß ich, dass ich Aufgaben abgeben kann und er sie besser löst als ich. Auf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen.