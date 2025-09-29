So heiß wird der Herbst: Heidi Klum bringt in Paris alle um den Verstand

Heidi Klum hat sich wieder einmal als heiße Verführerin bewiesen und posiert super sexy in der Stadt der Liebe. Als Gesicht der neuen Strumpfhosen-Kollektion von Calzedonia bringt sie jetzt alle um den Verstand.

Nach ihrem Auftritt als Markenbotschafterin für Calzedonia Beachwear diesen Sommer, schlüpft Heidi Klum nun in eine noch heißere Rolle! Unter dem glamourösen Kampagnenmotto „APRÈS-MIDI À PARIS“ lässt sie uns in der französischen Metropole regelrecht ins Schwitzen geraten. Mit verführerischen Blicken und heißen Posen rekelt sich das Supermodel durch die Straßen von Paris und zieht dabei alle Blicke auf sich.

Heidi macht Strumpfhosen zum heißesten Herbsttrend

© Calzedonia

Heidi Klum zeigt uns, dass man auch bei kalten Temperaturen absolut heiß aussehen kann – und dass Strumpfhosen in diesem Herbst und Winter zu einem unverzichtbaren Fashion-Must-Have werden!

© Calzendonia

Das Supermodel stylt die neuen Strumpfhosen von Calzedonia in Lederblazern, Hotpants und sogar einem sexy Allover-Lace-Look, der ihren Fans garantiert den Atem raubt. Die Designs reichen von zarten Spitzenmustern und kunstvollen Macramé-Optiken bis hin zu eleganten Farbvariationen in klassischem Schwarz und dem tiefen Bordeaux, das in dieser Saison absolut angesagt ist.

Rankin und Hayo: Ein Dream-Team

Hinter der heißen Kampagne stecken übrigens zwei bekannte Namen: Rankin Archive, der Meister der Modefotografie, liefert die legendären Bilder, die uns den Atem rauben. Zusammen mit Thomas Hayo, der nicht nur als Top-Fotograf bekannt ist, sondern auch durch seine TV-Auftritte bei GNTM in Erinnerungen geblieben ist, entstand ein einzigartiges Zusammenspiel aus Kunst, Mode und Persönlichkeit.

© Calzendonia

Ab dem 29. September ist die neue Calzedonia-Kampagne österreichweit in den Stores und online erhältlich. Für Fashion-Fans ist das der perfekte Anlass, die neue Legwear-Kollektion in den eigenen Kleiderschrank zu holen, denn Heidi beweist: Strumpfhosen sind das absolute Mode-Must-Have im Herbst!