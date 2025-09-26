Alles zu oe24VIP
Königin Máxima glänzt in New York – im wahrsten Sinne des Wortes
© Getty Images

Golden Hour

Königin Máxima glänzt in New York – im wahrsten Sinne des Wortes

26.09.25, 13:13
Königin Máxima überstrahlt in New York sogar den Times Square: In einem goldenen Tweed-Jumpsuit mit passendem Blazer sorgt sie bei der UN-Generalversammlung für royalen Glamour. Selbst Carrie Bradshaw wäre neidisch geworden! 

New York ist ja bekannt dafür, dass es niemals schläft und dass am Times Square eigentlich immer alles blinkt und glitzert. Aber dieses Mal war es nicht die Reklametafel von Coca-Cola, die die Blicke auf sich zog – sondern Königin Máxima höchstpersönlich.

Die 54-jährige Königin der Niederlande reiste gemeinsam mit Kronprinzessin Amalia (21) zur 80. UN-Generalversammlung in den Big Apple. Soweit, so royal. Doch was Máxima dabei aus ihrem Koffer zauberte, war ein Look, der selbst Carrie Bradshaw die Worte verschlagen hätte: ein goldener Tweed-Jumpsuit mit eingewebten Glitzerfäden, dazu der passende Blazer. Beides von Me + Em, beides jeweils 610 Euro teuer – und beide Teile so strahlend, dass selbst die Freiheitsstatue neidisch geworden sein dürfte. 

Königin Máxima glänzt in New York – im wahrsten Sinne des Wortes
© Getty Images

Goldene Zeiten für den Mode-Thron

Das Outfit war kein leiser Auftritt. Mit Fransen-Details, perfekt abgestimmten braunen High Heels und ihren blonden Haaren, die das Gold noch mehr zum Strahlen brachten, hat Máxima einmal mehr bewiesen: Wenn es um royale Fashion-Statements geht, dann hat sie die Krone verdient.

Königin Máxima glänzt in New York – im wahrsten Sinne des Wortes
© Getty Images

Und während Amalia noch die Rolle der künftigen Königin übt, zeigte Máxima ganz lässig, wie man auch bei hochkarätigen UN-Terminen ein bisschen Glamour ins Spiel bringt. Wer behauptet, Diplomatie müsse grau und streng daherkommen, hat offensichtlich noch nie eine Königin im Glitzer-Jumpsuit erlebt. 

 

Vergessen Sie die Leuchtreklamen am Times Square – New York hat für einen Tag ein neues, royales Highlight bekommen. Und wir alle haben gelernt: Gold steht nicht nur auf den Finanzmärkten hoch im Kurs, sondern auch in der Modewelt.

