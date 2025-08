Schlechte Idee: Warum Sie Ihren Koffer nie in Folie einwickeln sollten

Bestimmt haben Sie es schon einmal gesehen: Am Flughafen lassen viele Reisende ihre Koffer in Folie einwickeln, um ihn vor Schäden zu bewahren und sicherzustellen, dass er heil ankommt. Doch ist dieser „Schutz“ wirklich sinnvoll? Wir verraten Ihnen, warum Sie besser die Finger davon lassen sollten!

Wenn man den Koffer am Flughafen abgibt, ist das Gefühl oft alles andere als beruhigend: Kommt er sicher an? Wird er vielleicht aufgebrochen? Um diese Ängste zu besänftigen, greifen viele Reisende zum beliebten Folienservice, der oft gegen eine Gebühr angeboten wird. Doch stellt sich die Frage: Bringt das wirklich etwas, oder kann man sich das Geld besser sparen?

Der Hauptgrund, warum so viele Reisende ihre Koffer in Folie hüllen, ist simpel: Schutz. Man möchte sicherstellen, dass der Koffer ohne Kratzer oder aufgerissene Reißverschlüsse am Zielort ankommt. Zudem soll die Folie vor Dieben schützen und verhindern, dass jemand heimlich in das Gepäck greift. Ein weiterer angeblicher Vorteil: Sie soll verhindern, dass illegale Schmuggelware in den Koffer gelangt.

Warum Sie besser darauf verzichten sollten

Trotz der vermeintlichen Vorteile bringt das Einwickeln in Folie auch Risiken mit sich. Erstens ist es alles andere als umweltfreundlich: Die Folie besteht oft aus Einwegplastik und landet nach der Ankunft direkt im Müll. Ein weiteres Problem: Die Enden der Folie können sich am Gepäckband verhaken, was zu unnötigen Verzögerungen führt.

Zudem könnte die Folie die Durchleuchtung des Gepäcks erschweren, im Falle von Sicherheitskontrollen müssen die Behörden schnell Zugriff auf den Koffer haben, was bei Folienverpackungen oft nicht möglich ist. Im schlimmsten Fall wird der Koffer einfach aufgeschnitten, was nicht nur zu Verzögerungen, sondern auch zu Beschädigungen führen kann.

So können Sie Ihr Gepäck trotzdem schützen

Es gibt durchaus sinnvollere und umweltfreundlichere Methoden, um Ihr Gepäck sicher und gut geschützt zu halten. Dazu zählen beispielsweise Koffergurte und Kofferschlösser. Diese Alternativen können immer wiederverwendet werden und verhindern das ungewollte Öffnen des Koffers. Bei modernen Koffern ist ein Kofferschloss oft bereits integriert.

Ansonsten lohnt es sich, in ein separates Schloss zu investieren. Für den Extra-Schutz gibt es auch TSA-zertifizierte Schlösser, die den Sicherheitsbehörden im Falle einer Kontrolle den Zugang ermöglichen, ohne den Koffer zu beschädigen.