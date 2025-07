Vorsicht: Diese 3 Kofferfarben sollten Sie unbedingt vermeiden

Darum sollten Sie IMMER ein Blatt Papier in den Koffer legen Der Urlaub steht bevor, die Vorfreude ist groß, doch das Kofferpacken ist für viele ein Stressfaktor. Während Sie Kleidung, Technik & Co. verstauen, vergessen Sie aber womöglich das wichtigste Utensil: Ein ganz normales Blatt Papier, denn es kann im Fall der Fälle zum Retter in der Not werden.